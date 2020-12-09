Коронавирус в Москве, последние новости на 9 декабря 2020 года: рестораны придумали новый способ зарабатывать в пандемию, а метро украсили антиковидными фресками

В столичной подземке призвали пассажиров беречь друг друга. Фото: Департамент транспорта Москвы

Накануне оперштаб по противодействию распространения коронавируса в Москве сообщил о существенном снижении числа выявленных случаев болезни. Ковид был диагностирован у 5232 человек. До это показатель колебался в районе семи тысяч случаев. Однако это еще не означает спада заболеваемости.

— Напоминаем о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, — отметили в ведомстве.

В московском метро фрески станции «Киевская» обрели новый вид. Пролетарии Украинской ССР облачили в защитные маски. Таким необычным флешмобом администрация метрополитена решила напомнить пассажирам о необходимости ношения средств защиты.

В Москве стартовала вакцинация от коронавируса. Одним из первых привился корреспондент «Комсомолки». Хотя делать прививки обещали только профессионалам соцсферы, лазейки в системе нашлись. Прочесть репортаж из обычной поликлиники можно на нашем сайте.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко дал прогноз по поводу распространения коронавирусной инфекции в Москве. Академик РАН считает, что вирус отступит после новогодних праздников. Однако для этого важно соблюдать одно условие.

На закупки лекарств от ковида в Москве потратят 1,6 млрд рублей. Деньги выделили дополнительно из бюджета столицы. Приказ о новой статье расходов утвердил мэр города Сергей Собянин.

Московские рестораны, которые едва сводят концы с концами, придумали новый способ заработка. Гостям они предлагают превратить обычный столик — в удаленный офис. Корреспондент «Комсомолки» протестировал услугу. Пришел к выводу, что опыт интересный, но больно дорогой.