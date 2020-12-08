Владимир Жириновский: «Российскую экономику тормозит наша нерешительность»

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российскую экономику тормозит наша нерешительность. Россию обложили санкциями, западная пропаганда готовит почву для дальнейшего закручивания гаек против нас вплоть до войны. При этом мы по-прежнему ориентированы на Запад, а своим гражданам скручиваем руки.

Почему в России своим людям мы продаем бензин по тем же ценам, что и гражданам во Франции или Германии? Хотя мы нефть добываем, а они её закупают. Почему готовы стерпеть любые унижения и санкции ради газопровода в Германию, когда 35% граждан России не имеют доступа к газу. Все бывшие республики СССР на 100% газифицировали, а своим мы до сих пор не можем дать газ. С жителей Подмосковья дерут по 2 млн рублей за подключение к трубе!

У нас в стране избыток электроэнергии, мы её экспортируем с огромными потерями, но в своей стране не можем снизить цены. Кому это нужно? А могли бы вообще электричество для своих сделать бесплатным. Представьте, каким конкурентным преимуществом это было бы для наших предприятий.

Мы сами отказываемся поддерживать русских. На Украине, в Белоруссии, в Казахстане и других бывших республиках живут миллионы этнических русских. Многие из них жаждут переехать в Россию, получить гражданство и работать-работать-работать. Это решит все проблемы с демографией. Но их маринуют по 5 лет в миграционной службе, как азиатских гастарбайтеров. А потом еще из Москвы ГБУ «Жилищник» отправляет самолет в Киргизию за иностранными рабочими! Где это видано?! И это при том, что в 2021 году мы должны создать 1,3 млн рабочих мест для своих граждан. Одна рука не знает, что делает другая.

Давайте снизим налоги для малого бизнеса, сферы услуг и отменим проверки для любого бизнеса, кроме социально значимых и потенциально опасных сфер: фармацевтики, энергетики, производства вооружений, сфер здравоохранения, образования.

Давайте проведем полноценную амнистию капитала и вернем в Россию десятки триллионов рублей. Да, к ним есть вопросы, да, не всё в 1990-е было нажито честным путем. Но лучше мы их вернем и запустим в свою экономику, чем вечно будем ждать на границе с наручниками беглых бизнесменов.

Мы можем вернуть монополию на производство сахара, спирта, табака – только одно это даст дополнительно треть бюджета. А еще мы должны полностью национализировать энергетику и тяжелую промышленность, прописать в Конституции, что все недра принадлежат государству. В такой огромной и холодной стране как Россия коммерческое развитие такого сложного хозяйства просто невозможно, оно невыгодно, но необходимо для поддержания страны.

Подготовил Владимир Перекрест.