Киану Ривз вернется не только в новой «Матрице», но и сиквеле «Невероятных приключений Билла и Теда». Даже научился играть на волынке

Киану снялся в продолжении фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989 года вместе с Алексом Уинтером

Звезда «Скорости» и «Матрицы» Киану Ривз в следующем году должен захватить большие экраны (и малые тоже — ведь компания Warner Bros. анонсирует выход кинопремьер одновременно и в интернете), ведь четвертая часть фантастической франшизы сестер Вачовски ожидается в 2021 году.

А еще Киану снялся в продолжении фантастической комедии «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989 года вместе с Алексом Уинтером. Это своего рода предтеча фильма «Тупой и еще тупее». Про двух отвязных старшеклассников, перемещающихся во времени. Которые узнают, что в будущем стали звездами рока.

Это своего рода предтеча фильма «Тупой и еще тупее» Фото: кадр из фильма

Если в первой и второй («Новые приключения Билла и Теда», 1991 год) части фильма парни сражаются с андроидами и даже Вельзевулом, то в третьей части («Билл и Тед снова в деле»), которая выходит на дисках в почти забытом новационном формате Blu-ray, взрослые герои отправляются в путешествие во времени вместе с выросшими дочками. Задача необычная: украсть музыкальный хит у самих себя.

В России картину можно посмотреть на самых популярных онлайн-платформах Фото: кадр из фильма

Ради этой роли Киану не только заметно схуднул, но и научился играть на специфических музыкальных инструментах — волынке и терменвоксе.

- Киану научился играть на каждом инструменте, который брал в руки в фильме, и это было очень здорово, - пояснил коллега Ривза по фильму Алекс Уинтер.

В России картину можно посмотреть на самых популярных онлайн-платформах.