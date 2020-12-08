Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум покоряет США вслед за отцом: играет рок, встречается с американцем и выпускает синглы

Елизавета Варум-Агутина, дочь Леонида и Анжелики Варум Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не так давно стало известно, что Леонид Агутин, так долго бьющийся на российской эстраде за «фирменный звук» и непопулярные в стране жанры (фламенко, джаз, фанк и проч.), вроде бы, спустя 35 лет карьеры, начал набирать популярность за рубежом. По крайней мере, получил одну из престижных американских музыкальных премий.

Теперь же о себе заявила Елизавета Варум-Агутина, дочь Леонида и Анжелики Варум. Девушка живет в Майами (где у ее родителей есть жилье) с пяти лет — ее воспитывали бабушка с дедушкой — и пробует себя на сцене в составе группы Bruvvy, играющей рок.

Девушка выступает в американских клубах и вместе с коллективом выпустила недавно сингл Other End. Кроме того, Лиза живет самостоятельно и встречается с коллегой из группы Palomino Blond Кайлом Финком. А недавно она так трогательно и откровенно поздравила парня с днем рождения, что становится очевидно — это любовь.

- Кайл, помимо музыкального гения, которому так много людей радуются каждый день, ты обладаешь красивой и яркой мудростью, которой владеют лишь немногие счастливчики, - призналась Лиза в инстаграме. - Спасибо за то, что учишь меня каждый день, чтобы достичь того, чего я желаю. Для меня большая честь знать тебя как музыканта, друга, партнера и человека, которым все восхищаются. С днем рождения, я люблю тебя!

Родители довольны тем, что делает Лиза, и не собираются уговаривать дочь перебираться в Россию.

- В каких случаях я для нее советчик? - вспоминал в беседе с «КП» Леонид Агутин. - Когда надо купить что-нибудь (смеется). На день рождения мы должны были купить ей комбик (комбоусилитель) для электрогитары. Поехали выбирать. Пытался тыкать в комбик за $700, Marshall, он хороший! Но нет, пришлось взять самый огромный Orange оранжевого цвета за $3500. Еле довезли его домой. Выставили на день рождения, приехали ее музыканты, и все выпали в осадок от зависти. Ей приятно — и мне тоже.

— Сложно осознавать, что она уже взрослая девушка?

— Мне нужны три вещи. Чтобы она была счастлива и здорова. Чтобы у меня была возможность иногда говорить, что это моя дочь. Чтобы она про меня никогда не забывала. Все остальное — делаю, как и другие отцы.