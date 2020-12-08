Виктория Боня рассказала, как случайно лишилась девственности: «Это было так обидно»

Виктория Боня рассказала о своем первом сексуальном опыте. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня сделала неожиданное признание: телеведущая поделилась воспоминаниями о своем первом сексуальном опыте. В YouTube-шоу «Лучше правду» она рассказала, что лишилась девственности совершенно случайно. И даже потом считала, что родилась вовсе без нее.

Первый сексуальный контакт у Вики случился в 16 лет, уже после того, как она получила паспорт. Боня вместе с подругой отправилась в гости к знакомому парню и его другу. В один момент она поняла, что подруге приглянулся друг хозяина квартиры, и оставила молодых людей вдвоем. А потом внезапно сама оказалась в объятиях другого парня, которого она видела первый раз в жизни.

- Он меня не насиловал, ничего такого. Просто мы начали целоваться, и в какой-то момент я понимаю: что-то происходит. Это было так неожиданно, это длилось ровно две секунды. Я его просто пнула, - рассказала Боня.

Только спустя много лет Виктория, наконец, осознала, что это и был ее «первый раз». Она лишилась невинности с человеком, которого видела всего один раз. Боня говорит, что не помнит ни имени своего первого партнера, ни кем он был. Сейчас она жалеет, что все получилось так глупо.

- Я случайно лишилась девственности. Это было так обидно, что я сама себе заблокировала эту информацию, - призналась Виктория. - Прошел год. У меня появился мужчина. И я думала, что родилась без девственности, а потом вспомнила ту ситуацию.

Вика родилась в Краснокаменске Читинской области. Фото: соцсети.

В том же интервью Вика вспомнила свое трудное детство. Она родилась в Краснокаменске Читинской области, отец оставил ее мать, когда Боне было всего два года. Вику и ее сестру воспитывали мама и бабушка, которые не могли позволить себе покупать девочкам новые и модные вещи.

- Я не виновата, что жизнь так сложилась, что рядом не было отца, что мама не могла позволить себе покупать нам всем сапоги. Мы носили одни сапоги на семью. Когда нам надо было куда-то выйти, мы спрашивали, кто сегодня надевает сапоги. Я донашивала вещи за сестрой. Сестра еще могла мамины вещи носить, так как у них был один размер, а я – нет, - вспоминает модель.

Закончив школу, Вика отправилась покорять Москву. Девушка поступила на экономический факультет университета пищевых производств, где училась на бухгалтера. Поначалу столичная жизнь не была для нее легкой: иногда, по ее словам, ей даже приходилось спать на вокзале. Виктория подрабатывала в «Лото Бинго», потом работала официанткой и секретарём в компании по производству пластиковых окон.

Виктория Боня в YouTube-шоу «Лучше правду» с Суреном Каграмановым. Фото: кадр видео.

Все изменилось в 18 лет, когда в Вику влюбился состоятельный банкир - глава «Банка союзного развития» Евгений Суворов. Они познакомились в ночном клубе, и с первого взгляда настойчивый кавалер ей абсолютно не понравился — он был пьян и приставал к ней. Но, тем не менее, Боня оставила ему свой телефон. Когда Вика начала встречаться с ним, Евгений был женат, но через 9 месяцев развелся с женой, чтобы начать с ней новую жизнь.

- Мы ездили отдыхать, он меня свозил везде. Я в первый раз узнала, что такое ''шопинг'', когда мы полетели в Милан. Он к моим ногам положил абсолютно все, - рассказывала Виктория.

Их роман закончился через 5 лет, когда возлюбленного Бони арестовали за хранение наркотиков. Вика два года носила ему передачи, а потом еще помогала деньгами. К тому времени она уже попала на проект «Дом-2» и стала знаменитой.