Алеся Кафельникова снялась с обнаженной грудью

Алеся Кафельникова снялась в откровенной фотосессии. Фото: Инстаграм.

Дочь теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в Инстаграме провокационный снимок: на фото модель позирует с обнаженной грудью. Кадр сделан во время модной фотосессии, манекенщица одета в объемную черную юбку и массивные золотые украшения. Свою голую грудь девушка прикрыла рукой.

- Каждое утро, когда мои ноги касаются пола, дьявол говорит: «Черт возьми, она уже встала», - подписала снимок Алеся.

Всего за несколько часов смелый кадр набрал тысячи «лайков». Подписчики оценили стильную фотосессию дочери спортсмена. После проблем с наркотиками и лечения в наркологической клинике Кафельникова полностью восстановилась, а ее модельная карьера стремительно набирает обороты. В мае этого года Алеся попала в список журнала Forbes самых перспективных россиян до 30 лет, получивших признание в профессиональном сообществе. Девушка живет во Франции, участвует в мировых неделях моды – от Парижа до Милана, ее приглашают на дефиле ведущие дизайнерские дома, например, Chanel.

В личной жизни Алеси в последнее время тоже все радужно. У дочери теннисиста роман с владельцев рекламного агентства Георгием Петришиным. 34-летний бизнесмен несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Встречался мужчина и с другими известными красавицами. И вот теперь он покорил сердце начинающей звезды подиума.

- Я влюблена в лучшего мужчину в моей вселенной, - писала Алеся в Инстаграме, публикуя совместное селфи с Георгием.

Модель как-то рассказала своим подписчикам, как она познакомилась с Петришиным.

- Я пришла на ужин в компании друзей, села за стол и поймала взгляд человека, смотрящего на меня. Чуть позже я заметила, что он продолжает смотреть на меня, прямо все время смотреть, пока я ем, разговариваю, провожу время в компании своих друзей, он не отводил взгляда. Меня это смутило. Я не люблю, когда за мной следят, меня вводит это в паранойю, - призналась Кафельникова. - Я не понимала, почему чувак уставился на меня, пока я ем. Потом он подошел спросить номер, а утром уже стоял с букетом у моего подъезда. С тех пор мы не расставались.

Влюбленные обычно встречаются в Париже, где в последний год живет Алеся. В конце октября они вместе отметили день рождения Кафельниковой – девушке исполнилось 22 года.