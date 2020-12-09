«Попросила мужа сделать секси-фото»: Елена Летучая в бикини насмешила Инстаграм

Елена Летучая с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.

Елена Летучая вместе с мужем, бизнесменом Юрием Анашенковым отдыхает на Мальдивах. На экзотические острова телеведущая отправилась, чтобы отпраздновать свое 42-летие. В Инстаграме она поделилась забавным снимком, сделанным на пляже. На фото Елена в бикини загорает на белоснежном песке, подставив солнцу округлые ягодицы. Все бы ничего, но лицо Летучей на снимке оказалось обрезанным. Зато ее «пятая точка» полностью поместилась в кадр.

- Попросила мужа сделать секси-фото. Ну может нос и правда не важен в таких ситуациях, вы как думаете? – кокетливо спросила Елена у подписчиков.

Фолловеры по достоинству оценили юмор телеведущей и навыки фотографирования ее благоверного. «На нос всё равно никто внимания не обратит», «Он художник, он так видит», «Он с заданием справился! Вы и вправду секси», «Он на другом сфокусировался просто», «Как в том анекдоте. Зачем женщине голова?», «Фигура – огонь, муж фотограф от Бога», - пишут они в комментариях.

Елена и Юрий отдыхают в пятизвездочном отеле «Vakkaru Maldives». Супруги сняли виллу с видом на океан, отдых в которой обходится им в 85 тысяч рублей в сутки. В день рождения Елены муж устроил для нее романтический ужин прямо на пляже. Телеведущая в красивом вечернем платье сфотографировалась за столиком ресторана в тот момент, когда муж преподнес ей букет цветов. Ну а утром именинница получила в подарок необычный торт с глазурью, украшенной ее фотографией. В Инстаграме Елена призналась, что это один из самых счастливых дней в ее жизни.

- Задула свечи. Загадала желание! Сегодня мне 42! И хочу согласиться с героиней любимого советского фильма: «В 40 лет Жизнь только начинается». Всем любви! – написала она.

Елена Летучая и Юрий Анашенков поженились в августе 2016 года на греческом острове Санторини . До этого пара встречалась полтора года. Ради Елены Юрий оставил семью – жену и двоих детей. Сейчас детям Анашенкова 10 и 12 лет. Для Елены же это первый брак.