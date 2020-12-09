Землян предупредили о магнитной буре, которая ожидается в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года

Вспышка, вещество которой вот-вот доберется до Земли. Снимок с борта обсерватории SDO.

К Земле приближается солнечное вещество - плазма, выброшенная светилом вечером 7 декабря. Вспышка произошла на стороне Солнца, обращенной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска.

Первые облака плазмы уже вторглись в околоземное пространство рано утром 9 декабря, но основная масса подлетит к полуночи.

Согласно «штормовому предупреждению», которое распространила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), «наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток - до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого ещё почти неделю — с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с».

Астрономы полагают, что по Земле «выстрелила» та же активная область AR2790, что уже давала залп 29 ноября 2020 года – самый мощный за последние три года. Но эта активная область находилась на обратной стороне Солнца, в нас ничем не попала и никому не навредила. Нынешняя вспышка может – первыми за несколько лет геомагнитными возмущениями. Их почувствуют метеозависимые люди, отвыкшие от подобных «потрясений». «Потрясение, правда, ожидается минимальным – нынешняя вспышка, бившая прямой наводкой, была, к счастью, в 5 раз слабее ноябрьской.

Активная область 2790, из которой Солнце пальнуло по Земле. Область не велика, но потенциально опасна.

Вред здоровью компенсирует небесное шоу – существует вероятность, что солнечное вещество спровоцирует северное сияние, которое будет видно на широте Москвы, ну, а севернее – в Санкт-Петербурге - обязательно.

Зачастившие вспышки еще раз подтверждают предположение о том, что период спокойного Солнца закончился и они вступило в новый 11-летний цикл своей активности -25-й. Его максимум ученые ожидают в июле 2025 года.