Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Наука

Землян предупредили о магнитной буре, которая ожидается в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года

Геомагнитные возмущения вызовет вспышка на Солнце, произошедшая накануне
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий
Вспышка, вещество которой вот-вот доберется до Земли. Снимок с борта обсерватории SDO.

Вспышка, вещество которой вот-вот доберется до Земли. Снимок с борта обсерватории SDO.

К Земле приближается солнечное вещество - плазма, выброшенная светилом вечером 7 декабря. Вспышка произошла на стороне Солнца, обращенной к Земле, в группе солнечных пятен, видимых в настоящее время почти точно в центре солнечного диска.

Первые облака плазмы уже вторглись в околоземное пространство рано утром 9 декабря, но основная масса подлетит к полуночи.

Согласно «штормовому предупреждению», которое распространила Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН), «наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немного более суток - до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого ещё почти неделю — с обычных 400 км/с вырастет до 600-800 км/с».

Астрономы полагают, что по Земле «выстрелила» та же активная область AR2790, что уже давала залп 29 ноября 2020 года – самый мощный за последние три года. Но эта активная область находилась на обратной стороне Солнца, в нас ничем не попала и никому не навредила. Нынешняя вспышка может – первыми за несколько лет геомагнитными возмущениями. Их почувствуют метеозависимые люди, отвыкшие от подобных «потрясений». «Потрясение, правда, ожидается минимальным – нынешняя вспышка, бившая прямой наводкой, была, к счастью, в 5 раз слабее ноябрьской.

Активная область 2790, из которой Солнце пальнуло по Земле. Область не велика, но потенциально опасна.

Активная область 2790, из которой Солнце пальнуло по Земле. Область не велика, но потенциально опасна.

Вред здоровью компенсирует небесное шоу – существует вероятность, что солнечное вещество спровоцирует северное сияние, которое будет видно на широте Москвы, ну, а севернее – в Санкт-Петербурге - обязательно.

Зачастившие вспышки еще раз подтверждают предположение о том, что период спокойного Солнца закончился и они вступило в новый 11-летний цикл своей активности -25-й. Его максимум ученые ожидают в июле 2025 года.

Наука: Клуб любознательных

Рекомендуемые