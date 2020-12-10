«Сегодня хороший день»: Подольская и Пресняков крестили новорожденного сына

Наталья Подольская крестила сына. Фото: Инстаграм.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков крестили младшего сына Ваню. В Инстаграме 38-летняя певица поделилась несколькими видеороликами, снятыми до и после церемонии. Вместе с родителями мальчика этот счастливый момент в храме разделили родные и близкие друзья.

- Сегодня очень хороший день. Крестили нашего Иоанна. В честь Иоанна Крестителя, -написала Наталья.

Малыша крестили спустя 40 дней после рождения - Ваня появился на свет 22 октября. В церкви вместе с родителями присутствовали родители Владимира Преснякова и мама Натальи Подольской, старший брат виновника торжества Никита Пресняков и его жена Алена. Алена тоже сняла на видео момент крещения, сообщив: «Сегодня крестили нашего Ванечку».

Певица поделилась кадрами, снятыми в храме. Фото: Инстаграм.

Памятный для семьи день завершился за праздничным ужином в ресторане. В честь маленького Вани друзья-кондитеры испекли красивый торт, украшенный милыми ангелочками. Гости вечера поднимали тосты за здоровье малыша и желали счастья его родителям.

О беременности супруги Владимира Преснякова стало известно летом этого года, когда Наталья с сестрой отправилась отдыхать в Турцию. Поклонники догадывались, что звездная пара ждет прибавления, но Подольская до последнего скрывала свое интересное положение. На турецком курорте певица сфотографировалась в купальнике и показала округлившийся живот. К слову, в эту беременность у Подольской возникли проблемы со здоровьем - сказалась травма позвоночника. «Она даже встать не могла», - рассказывала мама Владимира Елена Преснякова.

Многие были уверены, что у пары родится девочка, ведь супруги уже воспитывают сына Артемия – и для полной гармонии им не хватает еще и дочки. Но когда Наталья родила второго сына, Владимир ничуть не расстроился. Когда Пресняков взял на руки новорожденного Ваню, то не смог сдержать слез счастья.

Старшего сына Никиту Владимиру родила первая жена Кристина Орбакайте. В 2017 году Никита женился на подруге детства Алене Красновой. И хотя молодые супруги уверяют, что пока не думают о детях – мол, хотят пожить для себя, не исключено, что Владимир в скором времени станет дедушкой.