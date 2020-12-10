Одинокая женщина желает в Евросоюз и НАТО: что известно о новом президенте Молдовы Майе Санду

Майя Санду - дочка директора свинофермы и сельской учительницы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Избранная президентом Молдовы Майя Санду, еще не приступив к исполнению обязанностей, уже сделала ряд заявлений, которые вряд ли можно назвать дежурными. С одной стороны, высказалась о готовности встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить открытие российского рынка для молдавских товаров, с другой - пообещала бороться за «вывод российских миротворцев из Приднестровья» и провести «силовую реинтеграцию» этого региона в Молдову. Объявила о «безальтернативности курса страны в ЕС и НАТО». Впрочем, это все вопросы будущего. Но чтобы представить, каким будет политик Майя Санду, неплохо бы для начала понять, что она за человек, какие поступки уже совершала. Попробуем?

Сделала себя сама

Новый президент Молдовы, дочка директора свинофермы и сельской учительницы, сделала себя сама, а потому у нее очень жесткий характер. Она уже взлетала на вершины власти: была и министром образования, и премьер-министром, а теперь вот возглавила страну.

Владеет английским, испанским, румынским и русским языками. Сорок восемь лет от роду, сорок пять кг живого веса, худощавая, скрытная. Например, в официальной версии ее био-графии нет ни слова о том, что она входила в руководство Фонда Сороса в Молдове, из которого, как говорят, оплачивалась ее учеба в Гарварде. Есть и другие «скелеты в шкафу», которые Майя тщательно прячет.

Связь с ЛГБТ

Один из самых провокационных вопросов: что связывает Санду с ЛГБТ-сообществом? Несмотря на свой уже весьма зрелый возраст, она не замужем, у нее нет детей, а несколько лет назад всю Молдавию облетели снимки страстно целующейся парочки женщин, одна из которых была очень похожа на нового президента республики.

Сама Санду утверждения в принадлежности к ЛГБТ отрицает. Говорит, что у нее, мол, было несколько «серьезных отношений» с мужчинами, но своего «единственного и неповторимого» до сих пор не встретила.

Однако если Майя Григорьевна сама и не относится к ЛГБТ-сообществу, то факт, что она его всячески поддерживает, отрицать невозможно. Санду неоднократно принимала участие в шествиях и мероприятиях в защиту «сексуальных меньшинств» и расширения их прав, где многообразие лозунгов соревновалось с количеством ориентаций.

Известный в республике политик и предприниматель Илан Шор в открытом письме написал ей: «Единственное, что ты пока несешь из Европы в Молдову, - это пропаганда ЛГБТ». Санду письмо «не заметила».

Кстати, представители ЛГБТ обычно отрицательно относятся к традиционным религиозным конфессиям. И в Молдове нет ни одного человека, который бы видел Санду в храме. А еще она считает, что роль Русской православной церкви в жизни республики слишком велика.

«Барашек в бумажке»

Известный молдавский политический перевертыш Ренато Усатый, прежде поддерживавший президента Игоря Додона, а потом по приказу сбежавшего из Молдовы олигарха Плахотнюка ставший союзником Санду, везде говорил, что «она честная и никогда ничего не крала». И немало избирателей ему поверили.

Между тем к Санду куча вопросов еще с того времени, когда она была министром образования. Тогда она прославилась двумя поступками - запретом изучения русского языка в молдавских школах и закупкой 1200 камер видео-наблюдения для борьбы со списыванием. Тендер на покупку камер Санду откладывала до тех пор, пока не была обеспечена победа одной фирме, которая и поставила китайские камеры по цене и под видом немецких.

Кстати, все тот же Шор в своем письме к Санду признается, что сам приплачивал ей в дополнение к зарплате министра: «Я знаю, сколько тебе платил Филат (тогдашний премьер-министр. - Ред.) в конверте ежемесячно как добавку к зарплате, и деньги в конверт клал я сам, перед тем как тебе его передавали.

Кстати, тебе передали больше, чем многим другим, поэтому признаваться в такой скромности, чуть ли не бедности, тебе должно быть стыдно, но тебе незнакомо это чувство».

А были еще коррупционные истории с отдачей столичного аэропорта в концессию и с пропажей государственного миллиарда долларов. И каждый раз госпожа Санду голосовала, как «было надо». Наверное, бескорыстно. Или, может быть, почти.

Канцлер Германии Ангела Меркель сердечно поздравила Майю Григорьевну с победой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эти глаза лгать не могут?

На своей презентации в начале президентской кампании Майя Санду назвала себя просто «хорошим человеком». Этим, собственно говоря, ее программа и была исчерпана. Но и тут целая куча неувязок.

В октябре и ноябре Санду в интервью всем рассказывала, что она молдаванка не только по крови, но и по паспорту. Хотя еще в 2016-м без тени сомнения заявляла: «Я румынка со всеми необходимыми документами». Отрицать, что нынешний президент Молдовы еще и гражданка Румынии, оказалось просто глупо, и Майя Григорьевна предпочла эту тему замолчать. Да и чего ей бояться, если две трети судей Конституционного суда Молдовы сами имеют румынские паспорта.

А еще есть кинутый Санду ее соратник Андрей Нэстасе. В 2016-м она обещала поддержать его на выборах президента, но Плахотнюк «выбрал» Санду, и та выбила Нэстасе из гонки. Ему осталось только причитать: «Майя, как же так, почему ты не снимаешь свою кандидатуру в мою пользу, как обещала?»

Вот такая она - новый лидер Молдовы Майя Санду. Чем-то очень похожа на президента соседней Украины Владимира Зеленского: политически ориентирована на Евросоюз и НАТО, настроена против России, намерена жестко разобраться с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Разве что в отличие от Зеленского она не умеет играть на рояле без рук и вряд ли сможет этому научиться...

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