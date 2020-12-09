Мэри Трамп: Подтасовка фактов, ложь и блеф - обычный для Трампа способ ведения дел

По словам Мэри Трамп, ее дядя - гений самопиара и законченный враль. Фото: Jonathan ERNST/REUTERS

Клинический психолог Мэри Трамп еще до нынешних выборов в Америке выпустила увесистый том воспоминаний, в которых показала своего дядю с неожиданной стороны. Фрагменты из книги «Слишком много и всегда недостаточно» публикуем с разрешения издательства «ЭКСМО».

Суровый отец и сломленная мать

Ничего из того, что Дональд говорил во время своей первой избирательной кампании, - начиная с его оскорблений в адрес госсекретаря Хиллари Клинтон, которую он называл «мерзавкой», и кончая насмешками над Сержем Ковалески, журналистом-инвалидом из New York Times, - нисколько меня не удивляло. Все это напоминало наши семейные обеды: Дональд рассказывал о всех тех женщинах, которых он считал безобразными жирными неряхами, или о мужчинах (обычно более блестящих или влиятельных), которых он называл неудачниками, а мой дед и другие члены семьи смеялись и поддерживали его. Такое беззаботное расчеловечивание людей было обычным делом за обеденным столом Трампов.

Родители Дональда - Мэри и Фред Трамп. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Моя бабушка была плохо приспособлена к тому, чтобы справляться с доминировавшими в семье черствостью и безразличием Фреда, моего деда. Их средний сын Дональд (будущий президент) начал развивать мощные, но примитивные способы защиты: хамство, дерзость и задиристость. Фред заметил своего шумного среднего сына и стал поощрять те качества Дональда, которые делали его, по сути, недостойным любви.

Мэри, мать Дональда, так никогда полностью и не оправилась. Она начала страдать бессонницей. Однажды посреди ночи мой отец увидел, как она стоит на стремянке, разрисовывая коридор. Иногда по утрам дети обнаруживали ее без сознания в самых неожиданных местах; неоднократно все кончалось тем, что приходилось отправлять ее в больницу.

Быть жестоким любой ценой

Когда стало очевидно, что состояние Фреда Трампа продолжает расти, он создал трасты в пользу детей, чтобы вывести деньги семьи из-под налогообложения. Фред умело кланялся и приседал перед более могущественными и влиятельными людьми. Я не знаю, как он приобрел этот навык, но впоследствии Фред передал его Дональду. Поговаривали, что Фред тайком сотрудничал с мафией; позднее то же самое приписывали и Дональду с его Trump Tower и казино в Атлантик-Сити. Правила дома Трампов - по крайней мере для мальчиков - быть жестким любой ценой; ложь позволительна; признание собственной неправоты или извинения - проявление слабости.

Дональд окончил Пенсильванский университет весной 1968 года и сразу приступил к работе в Trump Management. Существенную часть своего времени он посвящал созданию собственного имиджа. Непринужденная рисовка наряду с благосклонностью отца и его деньгами позволили Дональду решить головоломную задачу: продавать себя не как богатого плейбоя, а как талантливого успешного бизнесмена, достигшего всего самостоятельно. Фред был готов ставить миллионы долларов на своего сына, потому что верил, что тот сможет задействовать навыки, которыми действительно владел - гения самопиара, бесстыдного враля, создателя брендов. Со временем Дональд еще больше укоренится в таком взгляде на жизнь: чем меньше он в чем-то разбирается (например, в государственном управлении), тем выше были его претензии на то, что ему все известно и так.

Вероятно, в начале 1970-х годов Фред не понимал, насколько низким является уровень компетентности Дональда. Подтасовка фактов, ложь и блеф - в понимании Фреда все это было нормальными способами ведения дел. Фред набивал свои карманы деньгами налогоплательщиков, получая откаты и, как утверждается, совершая огромное количество налоговых махинаций. Постоянно развлекая публику пикантными историями в таблоидах, Дональд строил свою репутацию успешного человека на проблемных кредитах, неокупаемых инвестициях и отсутствии здравого смысла. Разница же между ними двумя состояла в том, что, несмотря на свою нечистоплотность и беспринципность, Фред действительно управлял надежным, приносящим доход бизнесом, а у Дональда были лишь его способность к самопиару и деньги отца, которые поддерживали иллюзию, что он находится на плаву.

«Слишком много и всегда недостаточно» Мэри Трамп.

Шикарная жизнь в долг

В конце 1980-х годов ситуация стала ухудшаться. Годовая сумма платежей по обслуживанию долга трех казино, открытых Дональдом, составляла 94 миллиона долларов. Банкиры опасались, что, лишившись исходящего от Дональда ореола успеха, его и без того уже проблемные активы обесценятся еще больше. И банки не только выделили деньги на покрытие операционных расходов предприятий Дональда. В мае 1990 года они ограничили его ежемесячные расходы суммой в 450 000 долларов - то есть разрешили позорно провалившемуся человеку жить почти на 5,5 миллиона долларов в год. И это были деньги только на личные траты: пентхаус в Trump Tower, личный самолет, ипотечный кредит. Чтобы продавать свой имидж, Дональду было необходимо продолжать вести соответствующий образ жизни.

Дональд продолжал тратить незаработанные деньги, включая 250 000 долларов на помолвочное кольцо для Марлы (второй жены. - Ред.) и 10 миллионов Иване (первой жене. - Ред.) как часть их бракоразводного соглашения.

После провального десятилетия, в ходе которого Дональд то погружался в пучину банкротств, то выступал рекламным щитом неудачных товаров в диапазоне от стейков до водки, телевизионный продюсер Марк Бёрнетт дал ему еще один шанс. Реалити-шоу «Кандидат»-2 сыграло на образе Дональда как дерзкого, обязанного всем только себе, воротиле. К тому моменту, когда в 2015 году Дональд объявил о намерении баллотироваться от республиканской партии, значительный процент населения Америки готов был верить в этот миф.

Когда Дональд объявил, что собирается стать президентом США, я не отнеслась к этому серьезно. Не думаю, что и сам Дональд воспринимал это всерьез. Он всего лишь хотел получить бесплатную рекламу своего бренда. Он и раньше так делал. Но желание победить выросло вместе с рейтингами.

«Неужели кто-то вообще верит всей этой чуши собачьей о том, что он - человек, который всего добился сам? Он хоть раз достиг чего-нибудь самостоятельно?» - спросила я.

«Ну, - сухо ответила моя тетя Мэриэнн, - пять банкротств у него все же было».

В молодости Мадонна отказала Трампу, за что он крепко обиделся на нее. Фото: Hans DERYK/Global Look Press

А БЫЛ ЕЩЕ СЛУЧАЙ

Список отказавших ему женщин

«Однажды Дональд сказал: «Хочешь написать мою новую книгу? Это будет потрясающей возможностью для тебя». Мне дали собственный стол в офисе Trump Organization. Каждое утро по дороге к своему столу я заходила к Дональду в надежде, что у него появится время дать мне интервью. Обычно он говорил по телефону, который переключал на громкую связь, как только я садилась.

…Как-то вечером, когда я сидела дома и пыталась сообразить, как сложить что-то хотя бы минимально интересное, позвонил Дональд. «Когда ты завтра придешь в офис, у Роны для тебя будет несколько страниц. Я работал над материалами для книги. Получилось здорово».

На следующий день Рона протянула мне конверт, содержащий десять печатных страниц. Когда я закончила читать, то не знала, что и думать. Это была расшифровка диктофонной записи потока сознания Дональда. Это был обиженный перечень отказавших ему женщин, которые на этом основании внезапно превращались в самых отвратительных, безобразных и толстых нерях. Самыми важными выводами были следующие: Мадонна жует жвачку в манере, которую Дональд находит непривлекательной, а у немецкой фигуристки Катарины Витт толстые икры ног.

Я перестала просить его об интервью».