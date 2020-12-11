Мальчик с плакатом «Ищу отца» оказался внуком экс-замминистра СССР и сыном королевы красоты

Кирилл вышел на улицы Москвы с плакатом, на котором было написано: он ищет отца и дедушку. Фото: kirillvoronin30/Instagram

История 14-летнего Кирилла тронула всю Россию. Мальчик вышел на улицы Москвы с плакатом, на котором было написано: он ищет отца и дедушку, которых не видел ни разу в жизни. Не искал бы встречи, если бы не тяжелая семейная ситуация - заболела мама, потребовалась операция, а денег нет...

Парню и его маме в итоге помогали неравнодушные, хотя и чужие люди, узнавшие об их беде из СМИ. А вот родная кровь, которую Кирилл искал, так и не объявилась. Между тем, как выяснилось, отец и дед подростка - очень непростые люди.

Кирилл был в отчаянии: маме срочно требовались деньги на операцию. Фото: kirillvoronin30/Instagram

«Бедная Роза»: сериал на новый лад

Мама мальчика Роза Абдуллина после окончания школы начала модельную карьеру в Москве. И параллельно подрабатывала официанткой в ресторане. Там и познакомилась с Максимом Ворониным. Сыном бывшего замминистра судостроительной промышленности СССР, позже замминистра промышленности России. Доктор экономических наук, профессор, академик Международной инженерной академии, лауреат Госпремии СССР и Госпремии России в области науки и техники - это неполный послужной список Геннадия Петровича Воронина. Роза обо всем этом не знала, ей просто приглянулся солидный мужчина, который начал за ней ухаживать. Ей 17, ему 33, был разведен. Уверял: тогда по молодости не сложилось, а теперь мечтает о семье. Познакомил со своими родителями и с девятилетней дочкой от первого брака.

Их отношения длились два года. Воронин снял квартиру в элитном жилом комплексе, звал замуж. Роза кокетничала: зачем, если у нас и так все хорошо. Это была главная ее ошибка. Когда Роза забеременела, любимый вдруг начал ее подозревать: а точно мой ребенок? Возможно, его накручивал отец - мол, официантка не пара его единственному сыну. Или Максим сам уже охладел и искал повод расстаться. Мужчина все чаще стал задерживался, потом и вовсе перестал приезжать. Гордая Роза съехала из элитной квартиры в скромную, тоже съемную, которую оплачивала уже сама. Из роддома с новорожденным сыном ее в итоге встречала подруга.

Роза - бывшая фотомодель и победительница конкурса красоты «Миссис Москва-2006». Фото: Личный архив

Королева красоты

Когда Роза после родов снова пришла в форму, приятельница предложила ей принять участие в конкурсе «Миссис Москва-2006». По условиям участницы конкурса необязательно должны быть замужем, главное - наличие детей. Абдуллина рискнула - и заняла первое место! Посыпались рекламные контракты, съемки для модных журналов. Жизнь налаживалась. И вдруг вернулся Максим. Стал уговаривать начать сначала. Сердце Розы дрогнуло. С грудным ребенком она приехала к нему. На вторые сутки мужчина, по ее словам, закатил скандал на пустом месте. Потребовал провести ДНК-тест, впоследствии тестов провели четыре. Все они показали его отцовство. Но не помогло, «ответственный и надежный» снова бросил.

«Нужна срочная операция»

В 2007 году Роза подала на алименты и выиграла суд. Далее ей нужно было требовать исполнения решения суда, подключать судебных приставов… Но она не стала. Говорит, наивно надеялась, что Максим одумается и начнет общаться с ребенком по собственной воле.

Первым словом Кирилла, со слезами вспоминает Роза, было «папа».

- Стал постарше, однажды спросил: «Где мой отец?» Я рассказала все как есть.

Воронины на связь не выходили. Роза руки не опустила. Выстроила небольшой бизнес в сфере торговли, подрабатывала в службе такси. Постепенно купила квартиру, небольшую, но все же собственное жилье. И дальше бы одна тянула сына, которому сейчас четырнадцать. Но год назад у нее вдруг обнаружилось тяжелое заболевание. Требовалась операция, денег не было. Квоту на бесплатное лечение, сказали в клинике, придется неизвестно сколько ждать. Розе становилось все хуже. Она теряла сознание за рулем, в общественном транспорте, в магазине…

Тогда-то Кирилл втайне от мамы и решился на отчаянный шаг - вышел на улицу с тем самым плакатом. Его забрали в полицию за бродяжничество. Но история получила общественную огласку. Розе все-таки сделали бесплатную операцию.

Мы сидим на кухне в скромной квартире Абдуллиной. Кирилл рассказывает: «Был уверен, что папа и дедушка, конечно же, придут на помощь. Но мне только пришла СМС с незнакомого номера: «Перестань позорить маму». Возможно, от папы или кого-то из его родни, хотя не факт. Что чувствую сейчас? Обиду и разочарование».

- Максим раньше мог пойти в ночной клуб и за вечер потратить там сумму, равную стоимости квартиры в Москве, - говорит Роза. - За эти 14 лет он стал еще богаче, знаю об этом от общих знакомых. В собственности у него несколько квартир, целый автопарк, бизнес в России и за рубежом. Женат, растут три дочери. Его жизнь меня не касается, но если бы я вдруг узнала, что некогда близкий мне человек умирает, бросилась бы на помощь. Не прошу содержать меня, но мог бы помочь собственному сыну.

Комментарий юриста

«Воронину придется выплатить все алименты с 2007 года»

Мария БАСТ, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека:

- Мы настоятельно рекомендовали Розе восстановить права на алименты. В 2007-м она получила на руки решение суда и исполнительный лист. То, что судебные приставы не уведомили ее о том, как продвигается исполнительное производство, а затем и о его закрытии, - упущение с обеих сторон. Сейчас она имеет право, получив дубликат решения суда от 2007 года и исполнительный лист, инициировать процедуру. Воронину придется заплатить алименты на сына за все эти годы. Закон охраняет интересы матери и ребенка. Для злостных неплательщиков предусмотрена ст. 157 УК РФ «неуплата средств на содержание детей» - статья уголовная. Среди более мягких мер - обременение на недвижимость, изъятие автомобиля неплательщика, ограничение выезда за рубеж и так далее.

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