Правда о доспехах Дмитрия Донского, шлеме Александра Невского и саблях Минина с Пожарским

Уникальный дамасский клинок царя Михаила Федоровича сделан в 1618 году. Фото: Александр БОЙКО

Мифы Оружейной палаты Кремля

Не все знают, что Оружейная палата Кремля в XVI - XVII веках была одновременно и придворной оружейной мастерской, и личным царским арсеналом, и ведомством, ведавшим производством оружия для русской армии. При Петре Первом Оружейная палата перестала быть мастерской и арсеналом. Со временем царская оружейная казна слилась с другими хранилищами царских ценностей: регалий, драгоценных изделий, царских одежд, конского убранства. Эта сокровищница, носившая название Мастерской и Оружейной палаты, указом императора Александра Первого от 10 марта 1806 года была преобразована в музей, который существует и поныне.

Василий Новоселов.

- Василий Рудольфович, удалось музейщикам найти пропавшие ценности, которые в XVI веке вывезли из Кремля поляки?

- Даже царские регалии, которые удалось отобрать у капитулировавшего польского гарнизона Кремля, уцелели лишь частично. Полностью оказался разграбленным и арсенал русских царей XVI века. Но в ряде современных собраний встречаются памятники, которые были вывезены из Кремля в Смутное время. В Художественных галереях Дрездена хранится ковш царя Ивана Грозного, в шведской Королевской оружейной палате в Стокгольме - его шлем. Таких вещей единицы, и они давно и хорошо известны музейным специалистам. В нашем собрании сохранились чудом уцелевшие шлем сына Ивана Грозного, царевича Ивана Ивановича, датируемый 1557 годом, а еще подсаадачный нож, принадлежавший князю Андрею Ивановичу Старицкому, изготовленный для него в 1513 году. Но наиболее древними статусными предметами еще не царского, а княжеского вооружения являются переданный в Оружейную палату уже при императоре Александре Первом шлем, принадлежавший князю Ярославу Всеволодовичу - отцу Александра Невского, который был найден неподалеку от места Липецкой битвы 1216 года, и рогатина, датируемая второй четвертью - серединой XV века, тверского князя Бориса Александровича. Рогатиной в то время называли копье с мощным широким наконечником, которое можно было использовать не только для охоты, но и как кавалерийское оружие.

- Помню многие предметы за стеклом еще со школьного возраста. И вижу, что экспозиция и описание к предметам почти не изменились. Удалось ли узнать о хранящихся в коллекции предметах что-то новое?

- Научные исследования ведутся очень скрупулезные: к сожалению, выяснилось, что начиная с конца XVIII века вокруг многих экспонатов Оружейной палаты возникли легенды, приписывавшие их тому или иному известному владельцу. В немалой степени созданию этих мифов способствовал историк, писатель и в 1852 - 1870 годах директор Оружейной палаты Александр Фомич Вельтман. Еще будучи помощником директора в 1844 - 1852 годах, он дал волю своему пылкому воображению, сочиняя некоторым памятникам самое фантастическое происхождение. Так в Оружейной палате появились: трон Ивана Грозного, доспех Дмитрия Донского, шлем Александра Невского и другие «мемориальные» вещи. И современным историкам приходится прикладывать немалые усилия, чтобы опровергнуть сочинителей XIX века и придуманные ими мифы, вернуть историческим музейным памятникам их подлинную историю. Так, традиция приписывает Борису Годунову кольчугу, которую мы видим в экспозиции Оружейной палаты. Байдана - это кольчатая рубаха, состоящая из железных широких плоских колец. На всех кольцах байданы из Оружейной палаты насечена серебром надпись: «С нами Бог, кто же на ны», то есть с нами Бог, кто же против нас? Но документами принадлежность этого прекрасного и редкого доспеха знаменитому царю не подтверждается. Точно так же шлемом князя Александра Невского была «назначена» - «шапка ерихонская» царя Михаила Федоровича, изготовленная для него одним из лучших мастеров Оружейной палаты, великим оружейником Никитой Давыдовым. Она украшена великолепной золотой насечкой и драгоценными камнями, а верх наносной стрелки - выполненным цветными эмалями изображением покровителя православного воинства - Архангела Михаила. Видимо, великолепие этого шлема и повлияло на желание приписать его одному из наиболее известных русских полководцев древности - Александру Невскому. Это предание вошло и в русскую геральдику. В 1856 году этот шлем именно в качестве шлема князя Александра Невского был помещен над гербовым щитом Большого герба Российской империи, а позднее изображался на гербах Великих князей.

Шлем Александра Невского на самом деле - «шапка ерихонская» царя Михаила Федоровича. Фото: Пресс-служба Оружейной палатой Музеев Московского Кремля

- Так почему мы не можем увидеть всю коллекцию оружия Оружейной палаты Кремля в хронологическом порядке, чтобы видеть развитие оружейных традиций в России?

- После революции Оружейной палате по сути пришлось выживать, ведь речь шла о возможности ликвидации или выселения с территории Кремля. Ведь Оружейная палата по сути своей являлась династическим музеем истории правления Романовых, хранилищем государственных регалий царей. Поэтому была придумана новая концепция музея как музея декоративно-прикладного искусства. В соответствии с этим принципом была построена и экспозиция Оружейной палаты, которую вы сейчас видите. Поэтому в залах оружия оказалось соединенным в одних витринах оружие из древнего арсенала русских царей, и памятники, происходящие из императорской Рюсткамеры. Сейчас готовится новая экспозиция, которая будет размещена в здании Средних торговых рядов на Красной площади. В том числе там появится новая экспозиция оружия, где уже в соответствии с принципом исторической достоверности будут отдельно показаны арсеналы русских царей и императоров. Мы постараемся расширить состав оружейной экспозиции, ведь и сейчас по разным хранениям в залах оружейной палаты представлено от 4 до 11% от общего состава коллекций.

«Не Минина и Пожарского»

- Это же те самые сабли Минина и Пожарского - узнаю за стеклом знакомые на весь мир две сабли.

- Эти сабли за стеклом - другая очень живучая легенда: сабли, которые в каталогах именуются оружием вождей второго ополчения Минина и Пожарского. Нами было установлено, что их передали в Оружейную палату из Троице-Сергиевой лавры в 1830 году по указанию императора Николая Первого. Последние исследования позволяют обоснованно говорить, что это прекрасное оружие, к сожалению, никогда не принадлежало двум этим великим героям Смутного времени и поступило в Лавру как вклады от других дворян в более позднее время.

рогатина датируемая второй четвертью - серединой 15 в. тверского князя Бориса Александровича. Рогатиной в то время называли копье с мощным широким наконечником, которое можно было использовать не только для охоты, но и как кавалерийское оружие. Фото: Александр БОЙКО

- А какое оружие в XVI - XVII веках носили москвичи?

- В отличие от Западной Европы у дворянства отсутствовал обычай ношения холодного оружия как символа своего статуса. Поэтому вне войны, в обычной жизни русские дворяне не носили у пояса ни сабель, ни шпаг, ни палашей или мечей. За поясом или привязанным к поясу русский человек мог носить нож, который в первую очередь использовался как столовый прибор или инструмент, но только в последнюю очередь как средство обороны. А вот при царском дворе и на территории Кремля или иной царской резиденции, кроме охраны царя, никто без исключения не имел права быть при оружии. Даже послы иностранных держав, несмотря на свои протесты, были вынуждены сдавать свои роскошные сабли, шпаги и рапиры. Потому, когда в современных фильмах мы видим, как к царю входят в доспехах и при оружии, это просто не соответствует действительности.

Кольчугу-байдану (из крупных колечек, на первом плане) только приписывают Борису Годунову. Фото: Пресс-служба Оружейной палатой Музеев Московского Кремля

- Когда началась всеобщая милитаризация русского народа?

- В конце XVII века под влиянием европеизации русской знати холодное оружие начинает появляться на портретах как символ аристократического статуса владельца, а при Петре Первом постоянное ношение при костюме шпаги или кортика становится обязательным для дворян.

Сабли две, импортные…

- Как оружие попадало в царский арсенал уже после XVII века?

- Традиционно на Пасху Оружейная палата подносила царю лучшие работы самых искусных мастеров. Как правило, среди них были расшитые золотом и серебром саадаки (колчаны для стрел. - Ред.), украшенные пищали и пистолеты. Другая часть покупалась для царя за границей. Многие роскошные, богато украшенные предметы подносились в дар царям иноземными дипломатами и торговцами. Из Ирана и Турции привозили булатные клинки, холодное оружие, богато украшенное драгоценными камнями, с Запада - ружья, мушкеты, карабины и пистолеты.

- Выходит, что каждый такой клинок - это наша маленькая победа, своеобразная «закладка» в книгу истории России?

- Реальная документальная история некоторых оружейных подарков куда интереснее и фантастичнее придуманных легенд. Так, очень дорогая турецкая сабля с булатным клинком, имитирующим иранский, в 1689 году была подарена тогда еще молодому царю Петру Алексеевичу новым гетманом Украины Иваном Степановичем Мазепой, тем самым, который через 20 лет предаст Россию и удостоится ордена Иуды. Но до этого сабля принадлежала гетману Войска Запорожского Ивану Самойловичу, лишившемуся гетманской булавы, всех имуществ и сосланному в ссылку по доносу, к организации которого приложил руку тот же Мазепа. И драгоценная конфискованная сабля свергнутого гетмана была включена в состав подарков русским царям от нового гетмана И. С. Мазепы.

Турецкая сабля, которую в 1689 году Мазепа подарил Петру Алексеевичу. Фото: Пресс-служба Оружейной палатой Музеев Московского Кремля

- Почему так много в экспозиции импортного оружия, ведь наши мастера были не хуже?

- К сожалению, на Оружейную палату очень сильно повлияла эпидемия чумы, разразившаяся в Москве в 1654 - 1655 годах. Умерло очень большое количество прекрасных мастеров. Больше всего не повезло сабельщикам. Как ни пытались во второй половине XVII века восстановить в Оружейной палате изготовление сабель, прежнего уровня достичь уже не смогли, хотя пытались посылать учеников на Кавказ к черкесам, славившимся своим искусством ковки клинков. Не удалось привезти в Москву мастеров-клиночников с Кавказа и из Ирана - уже тогда все народы старались тщательно сохранять в тайне оружейные технологии. А до чумы в Оружейной палате ковали прекрасные клинки, в том числе из дамасской стали и булата. Секретом производства булатной стали русские оружейники не владели, они ковали клинки из слитков булата, привозившихся из Ирана или Индии, но технологией ковки булатных клинков они владели очень хорошо. А дамасскую сталь, которую называли еще «красным железом», русские оружейники получили сами. Из дамаска откован клинок самой ранней известной нам подписной русской сабли, сделанной в 1618 году мастером Ильей Просвитом для царя Михаила Федоровича. У нее не обычный клинок, по средней части он украшен прорезным ажурным золоченым и посеребренным узором, а основание клинка декорировано тонкой золотой насечкой в виде переплетающихся трав с листьями и цветами. Вдоль обуха золотом насечена русская надпись, сделанная латинскими буквами, согласно которой эта сабля именуется тесаком, изготовленным для царя Михаила Федоровича. Эта уникальная и самая ранняя русская сабля едва не покинула Оружейную палату в 1737 году, когда поступил приказ выдать несколько древних сабель для пожалования ими отличившихся на войне казачьих атаманов. Только чудом эта и еще несколько уникальных сабель в последний момент были возвращены в хранилище и спасены для истории.

- Выходит, что арсенал был еще и наградным фондом?

- В XVIII веке Оружейная палата воспринималась еще не как музей, а часть императорской казны. Сабли и булавы жаловались казачьим старшинам и ханам вассальных от России кочевых народов. Впрочем, иногда оружие использовалось и для дипломатического представительства. Так, знаменитый фаворит Екатерины II граф Г. А. Потемкин брал из Оружейной палаты драгоценное царское оружие и конскую сбрую, отправляясь в 1791 году в Яссы, где проходили переговоры с турками о заключении мира, по которому, в том числе, Турция признавала за Россией право на мир и обязалась не предпринимать военных действий против Грузии. Видимо, царской роскошью Потемкин хотел пустить пыль в глаза привыкшим к восточной роскоши турецким дипломатам.

Палаш с ножнами клинок – Иран, 17 век, эфес и ножны – Россия, Москва, Оружейная палата, 1692-1696 гг. Сталь булатная, кость, серебро, ковка, золочение, чернь, гравировка, резьба. Принадлежал императору Петру I. Фото: Пресс-служба Оружейной палаты.

Тесак государя

- Одним из самых интересных экземпляров, связанных с Петром I, является палаш, который в документах называется государевым походным тесаком. У этого палаша обоюдоострый булатный клинок иранской работы, а эфес и ножны к нему делали мастера Оружейной палаты. В 1690-е годы этот палаш сопровождал Петра во многих его поездках и походах, включая походы под Азов, на строительство верфей в Воронеж. Знаем же мы о нем только потому, что царь активно использовал это оружие, что приводило к повреждениям и поломкам, после чего его отдавали в починку в Оружейную палату. К нему неоднократно приделывали новую рукоять, делали новые ножны, клинок перетачивали, мало того, однажды его привезли деформированным, после чего его пришлось выпрямлять и точить заново. И действительно на клинке палаша кремлевского собрания сохранились следы такой беспощадной эксплуатации и последующего исправления повреждений. Видимо, Петру и впрямь чем-то нравился этот палаш, раз вместо нового он предпочитал чинить старый и неоднократно испытанный. Вообще стоит отметить, что, по свидетельствам современников, Петр чаще предпочитал носить не шпагу, а кортик, который более удобен в носке и более функционален: им можно рубить и колоть. В то время кортики сильно отличались от современных, их использовали не только как охотничье оружие, но ими вооружались флотские и артиллерийские офицеры. Одна из немецких принцесс писала, что на поясе Петра висел большой и широкий кортик, более напоминающий меч палача. Возможно, она видела на нем тот самый походный тесак, рукоять которого действительно более напоминает рукоять меча.

Фрагмент палаша Петра Первого эфес и ножны. Фото: Пресс-служба Оружейной палаты Музеев Московского Кремля

Гравюра на ножнах любимого тесака Петра Первого. Фото: Пресс-служба Оружейной палаты Музеев Московского Кремля

- Он лично им убивал?

- Собственноручно Петр использовал оружие и на войне, и для казни. В начале своего правления, по возвращении из Великого посольства, он собственноручно казнил стрельцов, отрубая им головы мечом, возможно, одним из тех мечей правосудия, что имелись в Преображенском дворце.

Меч двуручный. Россия, 1656. Сталь, сплав медный, дерево, ткань, нить, ковка, литье, резьба, канфарение, золочение, гравировка. Фото: Пресс-служба Оружейной палаты Музеев Московского Кремля

Когда Петр жил в Преображенском и в военных играх постепенно создавал свою будущую гвардию - Преображенский и Семеновский полки, - оружие для молодого царя и его солдат поставлялось из Оружейной палаты. Сам Петр неоднократно наведывался в Оружейную палату и отбирал там для себя оружие. Так к нему попала сабля «египетская» (на самом деле турецкая), которую он взял в Оружейной палате в 1689-м, а вернул обратно только между 1701 и 1711 годами. Из царских сабель, которые хранились тогда в Кремле, эта не самая нарядная и дорогая, скорее всего, царю она, что называется, пришлась по руке.

"Сабля египетская" Фото: Александр БОЙКО

Известно, что при взятии Нарвы в 1704 году Петру пришлось заколоть двух русских солдат, чтобы пресечь бесчинства своих войск, озверевших от яростного и упорного сопротивления шведского гарнизона.

Шпаги императриц и самая древняя шашка

- Носили оружие наши императрицы?

- Начиная с Петра все русские монархи были полковниками лейб-гвардии Преображенского полка. Не были исключением и российские императрицы, для которых создавалась полковничья форма с соответствующей амуницией. В Оружейной палате хранится полковничья шпага дочери Петра, императрицы Елизаветы Петровны.

Шпага, наградное бриллиантовое оружие. Англия, 1742-1743. Сталь, золото, серебро, бриллианты, ковка, литье, чеканка, гравировка. Музеи Московского Кремля. Фото: Пресс-служба Оружейной палаты Музеев Московского Кремля

Вообще стоит отметить, что все преемники Петра на троне - юный Петр II, императрицы Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина II - были завзятыми охотниками. Императрица Анна Иоанновна была прекрасным стрелком. В собрании Оружейной палаты до нас дошли принадлежавшие ей охотничьи ружья и арбалеты, которые и в тот век входили в охотничий арсенал. На одном из ружей, изготовленных для этой императрицы на Сестрорецком оружейном заводе, даже есть надпись, что к его изготовлению при посещении завода приложила свою руку сама Анна Иоанновна.

Ружье с ударно-кремниевым замком. Россия, Сестрорецкий оружейный завод, 1735. Сталь, серебро, дерево, железо, ковка, гравировка, золочение, резьба. В казенной части ствола надпись об участии в изготовлении ружья императрицы Анны Иоанновны.

В собрании Музеев Московского Кремля находится и прекрасное охотничье оружие императриц Елизаветы Петровны и Екатерины II, императора Александра I. Многие из экспонатов являются подлинными шедеврами оружейного искусства. В частности, в экспозиции представлены шпаги, охотничий нож и кортик с каменными эфесами, изготовленные для императрицы Елизаветы Петровны на Сестрорецком оружейном заводе и Петергофской гранильной фабрике.

Нож охотничий с ножиком, вилкой с ножнами. Россия, Сестрорецкий оружейный завод, 1753 (клинки ножа и ножика); Петергофская гранильная фабрика, 1754 (эфес, рукояти ножика и вилки, ножны). Фото: Пресс-служба Оружейной палаты Музеев Московского Кремля

- Говорят, что у вас в запасниках есть даже самая древняя российская шашка - оружие для казаков сакральное.

- Да, это шашка из коллекции императора Петра III, самая ранняя известная нам шашка, время создания которой мы точно можем отнести ко времени до 1763 года, то есть к первой половине XVIII века… Она находится в фонде и еще не выставлялась, поскольку нуждается в реставрации, ее ножны надо приводить в порядок. Но в XVIII веке в описях императорского оружия ее записывали просто как «сабелька казачья» в одном ряду с другими саблями того времени. У некоторых из них были утрачены крестовины - гарды, защищающие кисть руки, возможно, составители описей и шашку тогда воспринимали как саблю без крестовины...

Древнейшая шашка. 1763 года. Хранится в запасниках Оружейной палаты Музеев Московского Кремля. Фото: Пресс-служба Оружейной палаты Музеев Московского Кремля

- А какой предмет холодного оружия тут самый главный?

- По своему церемониальному статусу - Государственный меч (фото 6), одна из регалий русских императоров, впервые участвовавший в церемониале коронации императрицы Елизаветы Петровны. Его клинок из дамаска, он украшен резьбой - фигурой грифона с мечом, родовым гербом фамилии Романовых - и золочением, золоченый серебряный эфес украшен изображениями орлиных голов.

Экспозиция Оружейной палаты Музеев Московского Кремля. Фото: Александр БОЙКО

Хранится он на первом этаже Оружейной палаты среди государственных регалий, вместе с царскими венцами и коронами, скипетрами и державами. Последний раз использовался при коронации Николая II. Церемониальные двуручные мечи стали использоваться при русском дворе в правление царя Алексея Михайловича. С двуручными мечами, эфесы которых очень похожи на эфес государственного меча, у царского трона стояли рынды. Использовались эти мечи и царскими сокольничими при царском выезде из Кремля и смотре войска. Один, самый красивый из этих мечей, и был отобран уже в XVIII веке в качестве одного из новых государственных символов - меча Российской империи.

Государственный меч. Клинок – Польша, XVII в., декор клинка – Москва, Оружейная палата, 2-я пол. XVII в., мастер: Григорий Вяткин; эфес и ножны - Москва, Оружейная палата, 2-я пол. XVII в. Фото: Пресс-служба Оружейной палаты Музеев Московского Кремля

Николай II любил пострелять

- А как относился к оружию последний император России?

- Я специально не занимался этим вопросом, но из личных дневников императора можно сделать вывод, что он любил охоту и вообще любил пострелять. Но новых тенденций в развитии стрелкового дела он так и не уловил. Так, однажды в 1912 году Николай II присутствовал на лекции об автоматическом оружии, которую в Михайловском военном училище читал полковник Владимир Григорьевич Федоров, изобретатель первого русского автомата. Когда урок был закончен, царь отвел Федорова в сторону и спросил:

- Полковник, это вы изобрели автоматическую винтовку?

- Так точно, я, ваше императорское величество.

- Я против ее применения в армии.

- Осмелюсь спросить, почему?

- А для нее патронов не хватит.

Оставляя в стороне дискуссию, можно ли было до начала Первой мировой войны начать внедрять в русской армии автоматическое оружие, отметим, что царь не сумел понять значения в современной войне скорострельного оружия и его развития.

Николай Второй во время охоты на куропаток.

- Неужели традиция собирать оружие исчезла после революции 1917 года?

- Почему? И в советское время были любители оружия, коллекционировавшие его. Часто это были видные государственные и партийные деятели, военачальники, не опасавшиеся проблем с МВД. Многие из них были заядлыми охотниками. Известно о коллекциях охотничьего оружия генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и министра сельского хозяйства СССР Д. С. Полянского, которые, к сожалению, исчезли после их смерти, в музейных собраниях оказались только единичные памятники. В собрании нашего музея хранится часть оружия, поступившего из Музея подарков СССР, это то оружие, которое дарилось советским руководителям: Сталину, Ворошилову, Хрущеву, Косыгину, Брежневу, Тихонову и некоторым другим. В советское время все высшее руководство СССР сдавало ценные подарки в музеи. В том числе и оружие, порой весьма драгоценное, подаренное правителями восточных государств. Эта традиция оказалась прерванной только при Горбачеве, при котором в Оружейную палату не поступило ни одного такого предмета. Не поступало оружие и при президенте Ельцине. Зато Путин неоднократно передавал в дар музею подаренное ему оружие, в том числе прекрасные работы златоустовских мастеров.