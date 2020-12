Барон Сибирский: Сын российского бизнесмена Евгений Лебедев стал лордом

40-летний Евгений Лебедев - известный в Лондоне медиамагнат. Под его управлением - две газеты и телеканал. Фото: Legion-Media

Добро пожаловать в аристократы!

Не так давно нижняя палата британского парламента - Палата общин с помпой выпустила доклад о российском вмешательстве во внутренние дела королевства. Там приводятся «страшные» факты. Например, в Британии, оказывается, вещает телеканал RT, который продвигает точку зрения Москвы на международные дела. Кошмар!

Но прошло совсем немного времени, и вдруг королева Елизавета II собственноручно утвердила российское присутствие в святая святых британского парламентаризма, подписав список новых членов Палаты лордов. Это уже верхняя палата, ее депутатов не избирает народ, а назначает монарх - за особые заслуги перед королевством. С конца прошлого века эта привилегия распространяется и на выходцев из других стран.

И вот - впервые в истории Альбиона - в Палате лордов стал заседать... гражданин России. Это 40-летний лондонский бизнесмен и общественный деятель Евгений Лебедев, который с 2010 года имеет еще и британское подданство. В палате он пополнит ряды независимых членов, не представляющих ни одну из политических сил страны.

Лорды издают законы (кроме налоговых и бюджетных), разбирают некоторые виды судебных дел, следят за работой правительства. У них есть право доступа в королевский дворец и, что немаловажно, иммунитет от гражданского ареста.

И еще пикантная подробность: лордами могут стать только аристократы. И если родового титула у человека нет, то царствующий монарх по случаю попадания в палату дарует ему пожизненное дворянство (пэрство), которое, однако, не может быть передано по наследству. 19 ноября указом королевы Лебедеву был пожалован баронский титул (самый младший, а есть еще виконт, граф, маркиз и герцог - всех их объединяет понятие «лорд»). Но титул должен быть привязан к какой-то географической местности, где родился или живет его обладатель. Говорят, Лебедев очень хотел именоваться бароном Московским (родом он из Первопрестольной). Но в Лондоне посчитали, что это уж слишком смело, и сделали его... Сибирским. Почему - бог весть. Может, это английский юмор такой. Теперь полное имя россиянина в переводе звучит так - «барон Лебедев из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации». В декабре Лебедев должен принести присягу Елизавете II в новом качестве.

За что же ему такой почет?

Барон Сибирский любит животных. В традициях наших дворян из собак предпочитает русских борзых. Фото: Instagram.com

Малыш-олигарх

В 1987 году семилетний мальчик Женя Лебедев вместе с родителями отправился из Москвы в далекую Англию. Его отец Александр Лебедев получил назначение на работу в посольство СССР в Лондоне. Но функции дипломата там Лебедев-старший, как он сам теперь без утайки признает в своей официальной биографии, совмещал с незаметной деятельностью кадрового сотрудника советской разведки - отслеживал каналы начавшейся утечки капиталов из нашей страны. Вскоре рухнул Советский Союз, семья возвратилась в Москву. Александр Лебедев из органов уволился и удачно занялся финансовым бизнесом, превратившись со временем в миллиардера. Благодаря старым связям развернул активность в Великобритании, куда после недолгого перерыва вновь приехал и его сын Евгений. Да так там и остался.

Молодой человек пошел по стопам отца, окончив Лондонскую школу экономики и став бизнесменом. Другое его пристрастие - элитарное искусство. Пропуском в богемную тусовку послужил диплом выпускника Арт-школы аукционного дома Christie’s.

В конце нулевых семья Лебедевых вложилась в британские медиа - газеты Independent и Evening Standard. Причем Independent Александр Лебедев приобрел за символический один фунт стерлингов, но зато покрыл ее многомиллионные долги. Управление изданиями он доверил Евгению. Сын не подвел - поменял редакционную политику, превратил хронически убыточные активы в процветающие. Ну а сейчас в бизнес-империи Лебедева-младшего чего только нет: телеканал London Live, ресторан японской кухни Sake no Hana в центре Лондона, паб The Grapes (которым Евгений владеет на пару с актером Иэном Маккелленом - тем самым Гэндальфом из киносаги «Властелин колец»), сеть бутиков Creative Perfumers... Он - хозяин замков в Италии и Швейцарии, член совета директоров лондонской галереи Serpentine и один из соучредителей Фонда имени Раисы Горбачевой, поддерживающего борьбу с детской онкологией. Недаром английские друзья дали Евгению прозвище Little Olly (Малыш-олигарх), на которое он, впрочем, не обижается.

Бизнесмен Александр Лебедев вместе с сыном Евгением и своей второй супругой Еленой Перминовой давно освоились на берегах Темзы. Фото: Legion-Media

О пользе спасения носорогов

Но состоятельных людей из России в Британии хватает, да вход в высокосветское общество им заказан. Лебедев-младший сумел ответить на вопрос: как стать своим в британской элите? Оказывается, через благотворительность.

За 15 лет Евгений привлек около 40 миллионов фунтов на всевозможные гуманитарные проекты: от помощи бездомным британским военным пенсионерам до... спасения исчезающих слонов и носорогов в Африке. И освоил самый зрелищный способ сбора подобных денег - организуя пышные вечеринки с участием особ из королевского дома или тех самых звезд наподобие Маккеллена. Хочешь попасть на такие элитарные загулы, которые, как правило, длятся до самого утра? Плати входной сбор, который и пойдет на благотворительность.

Неудивительно, что Лебедев любим в светском обществе Лондона. Он там и крестный отец Закари, сына гей-пары Элтона Джона и Дэвида Ферниша, и близко дружит со сводным братом принцессы Дианы Джонни Шандом Киддом...

Да и сам вжился в образ эксцентричного бонвивана, за которым охотятся фотографы из глянцевых журналов. Кто-то удачно назвал Евгения «азартным модником»: на публике он частенько появляется в ярких пиджаках с вышивкой, бархатных жакетах и невероятных рубашках.

В лорды - по блату

И все же никогда бы не сидеть Евгению Лебедеву в Палате лордов, не получи он протекцию со стороны близкого друга. И не кого-нибудь, а самого британского премьер-министра Бориса Джонсона. «Здесь все знают, что Лебедев и Борис Джонсон уже лет двенадцать находятся на короткой ноге. Джонсон был гостем на яхте Лебедева, а просто так туда никого, понятно, не приглашают. Выдвижение им российского миллионера в Палату лордов только укрепило эти подозрения», - свидетельствует лондонский политолог Эдвард Коули.

Как сообщает издание The Spectator, вознаградить бизнесмена премьер решил за «информационное сопровождение и поддержку» своей кандидатуры на выборах. Лебедев через свои газеты раскрутил позитивный имидж Джонсона. За такие услуги принято благодарить, и глава кабинета предложил королеве даровать Евгению пэрство и титул барона. А монарх в силу сложившихся традиций (ох, уж эти британские традиции!) не может отказать премьер-министру в такой просьбе.

Кстати, тем же самым королевским указом ушлый Борис протащил в лорды своего брата Джо, а также супруга своей предшественницы в премьерском кресле Терезы Мэй.

Многие британские СМИ просто изошли ядом: «Джонсон устроил русского в парламент», «Угроза с Востока стала реальностью»... Евгений Лебедев на эти нападки отреагировал репликой: «Различные газеты выдают сталинские списки «врагов народа» - влиятельных русских в Соединенном Королевстве». И упомянул «отвратительный штамм русофобии».

А это Евгений на карусели вместе с другом - певцом и музыкантом Элтоном Джоном. Богема любит почудить... Фото: Instagram.com

ВОПРОС - РЕБРОМ

Прикол или расчет

Вот интересно: зачем молодому и удачливому российскому бизнесмену понадобилась вся эта средневековая британская мишура с титулами? Неужто и вправду захотел влиться в ряды тамошней аристократии? Но местные лорды и пэры с их запредельным родовым снобизмом никогда не поставят какого-то «русского выскочку» вровень с собой. Да и вообще относиться без самоиронии к нелепому титулу «барон Сибирский» остроумному Лебедеву будет непросто. Вот в Сибири-то народ на его счет потешится! Хотя это еще ничего - ведь могли и Тамбовским окрестить. Даром что в одном из поместий Евгения живет домашний волк по кличке Борис (не иначе в честь своего друга, премьера Джонсона, назвал - ну есть же чувство юмора у человека!).

Или вот такой забавный штрих: по статуту в Палату лордов новоиспеченного члена должны ввести в горностаевой мантии - так повелось с незапамятных времен. Но на дворе XXI век, все вздорожало, и роль горностаевого меха теперь играет... кроличий. Ну как тут не поприкалываться?! Если это так, и экстравагантный Лебедев действительно решил выкинуть веселую шутку перед своими друзьями из лондонского бомонда, то британский флаг ему в руки. Пусть куролесит, деньги позволяют!

Но, возможно, у Евгения другие резоны. Да, он с отцом много вкладывает в экономику Соединенного Королевства, но о своих русских корнях не забывает. Сейчас, когда российско-британские отношения переживают не самые лучшие времена, Лебедев-младший часто выступает в прессе, в первую очередь в принадлежащих ему газетах, с призывами не делать из Москвы врага. Быть может, в его дальнейших планах - соединить бизнес с политикой и лоббировать выгодное сотрудничество наших стран, приумножать свои капиталы, вкладываясь в совместные проекты. И тогда те возможности и льготы, которые предоставляет членство в британском парламенте, и баронский титул вполне могут пригодиться. Поживем - увидим.

Так выглядит Палата лордов британского парламента. Фото: David WIMSETT/Global Look Press

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Русские пэры, сэры и кавалеры

Евгений Лебедев стал в Британии первым русским лордом в статусе пэра с титулом барона.

А вот Маршал Советского Союза Георгий Жуков был награжден на Альбионе Большим крестом ордена Бани, схожие высокие награды имели военачальники Константин Рокоссовский и Иван Конев. Тем самым они считались посвященными в рыцари и имели право на обращение «сэр».

В 2006 году кавалером (или дословно - членом) ордена Британской империи стал российский актер Василий Ливанов - за лучшее воплощение на экране образа Шерлока Холмса. Награжденный им получает право ставить за своим именем и фамилией буквы английской аббревиатуры ордена. В данном случае - Василий Ливанов, MBE.