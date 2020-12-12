Так сейчас выглядит верхушка самой глубокой в мире скважины. Фото: ru.wikipedia.org

Новый всплеск интереса к истории самой глубокой скважины в мире неожиданно возник сейчас - через 36 лет после таинственных (якобы) событий, предшествовавших ее закрытию. На большие экраны вышел мистический блокбастер «Кольская сверхглубокая», который дает свою версию тех далеких событий. Мол, на глубине 12 000 метров записали странные звуки, несколько буровиков пропали. Тут, конечно, на разборки прилетает группа ученых в сопровождении спецназа... Ну и дальше - по классическому канону фильма ужасов - из-под земли полезла всякая нечисть.

Афиша фильма «Кольская сверхглубокая».

Черт побери!

И ведь дыма без огня не бывает. Я прекрасно помню: в середине 80-х, когда функцию соцсетей выполняли слухи, гуляла история, что под Мурманском бурили-бурили самую глубокую скважину в мире и пробили дыру в ад, откуда выскочил чуть ли не сатана! Пришлось скважину взорвать.

Все относились к этой истории как к городской легенде, пока в 1989 году сразу несколько зарубежных телеканалов на полном серьезе не повторили ее с новыми подробностями. Мол, на самой большой глубине бур неожиданно провалился в пустоту, а приборы зафиксировали моментальный взлет температуры до тысячи градусов. Ученые опустили на дно микрофон и сделали запись ужасных криков миллионов людей. Потом из скважины явилось демоническое существо, а в небе проступила надпись «Я здесь!».

В общем, разверзлись врата ада и наступили по всей земле беды глобальные. И первой стал развал СССР.

А так она выглядела, когда из нее якобы вылетел демон. Фото: Семен МАЙСТЕРМАН/ТАСС

Крики души

Несмотря на то, что первая публикация, породившая информационную лавину, обнаружилась в финской газете, вышедшей 1 апреля, до сих пор многие верят и в ад, и черта, и в крики... И черта с два ты им объяснишь, что не было микрофонов, работающих при температуре плавления серебра, и что вообще на глубине 12 километров не жарче 200 градусов, и что шнур на такую глубину не опустишь - оборвется под собственным весом, и что есть еще много других нестыковок... Подобные возражения всегда бьются одним козырем: но ведь есть же запись страшных криков «душ, испытывающих адские муки»! До сих пор в интернете болтается и леденит души живые. Но точно ли звук шел из-под земли?

Мы отдали эту запись на экспертизу звукорежиссерам Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Их вердикт: все маркеры указывают на студийную запись, не исключено, что этот продукт взят из звуковой библиотеки для озвучивания хорроров.

На форумах звуковиков мы обнаружили сам первоисточник - отрывок из фильма ужасов 1972 года «Кровавый барон» (см. на kp.ru). Это крики людей, которых и вправду мучали, но - в камере пыток богатого садиста. Таким образом, запись имеет определенно земное происхождение.

А как было на самом деле?

Но положа руку на сердце буровики признавались: инцидент в сентябре 1984 года действительно был. Произошла одна из крупнейших аварий в истории станции. На глубине чуть больше 12 километров буровая колонна неожиданно застряла. Попытки вытянуть ее привели к неожиданному результату: бур с места не сдвинулся, но измерительные приборы вдруг показали падение веса. Секции пытались поднимать по частям. Однако произошел взрыв, в результате чего бур и несколько километров труб остались навечно в глубине. Возможно, именно эта авария и трансформировалась в историю о проникновении в ад.

СГ-3 была частью целой сети научных сверхглубоких станций. Фото: Семен МАЙСТЕРМАН/ТАСС

Первый советский фейк

В общем, можно назвать историю про колодец в ад первым советским фейком. Однако есть одно но...

- Когда меня расспрашивают об этой загадочной истории, я не знаю, что ответить, - признался перед кончиной доктор геологических наук, заслуженный геолог РСФСР Давид Губерман, бессменный руководитель Кольской сверхглубокой. -

С одной стороны, рассказы про демона - чушь собачья, которая мне порядком надоела. С другой стороны, как честный ученый, я не могу утверждать, что знаю, что же именно произошло. Действительно был зафиксирован очень странный шум, потом взрыв… Спустя несколько дней ничего подобного на той же глубине не обнаружилось...

Так что с инцидентом 1984 года действительно что-то было нечисто.

Одно можно утверждать точно. В развале СССР (8 декабря этой геополитической катастрофе исполнилось 29 лет) Кольская сверхглубокая не виновата. Тут поработали иные демоны...

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Кольская экспериментальная сверхглубокая скважина

(СГ-3) находится в Мурманской области. До сих пор занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая горная выработка в мире (12 262 метра), созданная исключительно в научных целях. Являлась частью целой системы сверхглубоких скважин, расположенных в разных республиках СССР.

Бурение проходило с 1970 по 1991 год. После ряда необъяснимых аварий в 1994 году скважину законсервировали. Ученые неоднократно возвращались к идее возобновить ее работу, урезав траты на обслуживание до минимальных 5 млн долларов в год (копейки для такого суперпроекта). Однако сейчас это уже невозможно - комплекс полностью разграблен охотниками за металлом. Новая стройка обойдется в миллиарды рублей.

УСЛЫШАНО НА РАДИО «КП»

«Версий хватит на 10 фильмов»

В гостях у совместной программы Русского географического общества и Радио «КП» «Клуб знаменитых путешественников» побывал создатель фильма «Кольская сверхглубокая» - продюсер, сценарист и режиссер Сергей ТОРЧИЛИН:

- Узнал я об этой истории совершенно случайно от коллеги. Сильно удивился: это же крайне интересная основа для жанрового кино, но почему-то так мало разработанная. Стал в нее погружаться... Поехал на место - там я испытал... нет, не страх, а страшную тоску. Очень жалко, когда видишь останки чего-то грандиозного, что потеряно навсегда...

Легенд довольно много мне довелось услышать там. А разных версий хватило бы, наверное, на 10 фильмов. Поэтому мы пошли путем, который показался наиболее интересным и жанровым. Не колодец в ад, конечно. Но вирус.

Снимали на Кольском полуострове в шахтах «Норникеля». Вот там труднее всего психологически было работать. На глубине 200 метровнет связи, сыро, холодно, все время звуки какие-то необъяснимые. А когда еще ты осознаешь, что над тобой огромный слой земли, тут какая-то необоснованная нервозность возникает...

Мы консультировались с эпидемиологами и вирусологами в плане как раз самой болезни - хотели, чтобы она имела некую реальную основу под собой. Ну, естественно, беседовали с очевидцами, теми, кто там работал, и т.д. Что-то домысливали, а что-то хотелось привязать к реальности.

Больше всего поразил один из отставных военных: рассказал историю, что помимо скважины вроде существовала засекреченная пешеходная шахта, которую специально пробурили потом, чтобы посмотреть, что же там случилось. И мы за эту историю тоже уцепились - у нас она в фильме есть.