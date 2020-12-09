Река Улья. Последний маршрут геолога Гамалеи

Ульинский водопад - самое опасное место на всей реке. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Пять километров до водопада. Всего пять... Час неспешной ходьбы по асфальту... И полдня по тайге...

Сначала - долгий подъем по крутому склону сопки, через заросли кедрового стланника - самого вредного растения на свете: только и умеет - царапать, хватать за рюкзак, ставить подножки.

Потом - не менее долгий спуск с теми же «прелестями»...

И снова - подъем. Еще более сложный - с использованием альпинистских веревок... Средняя скорость - полкилометра в час. Вкус железа во рту. Грустные мысли в голове. От них отвлекают лишь захватывающие виды реки Ульи, протекающей где-то далеко внизу... да пугающий силуэт горы Коготь Дьявола. Путь наш лежит как раз к подножию Когтя...

Места эти - знаковые. Таежная Улья в забытом богом медвежьем уголке Хабаровского края имеет отношение к величайшему географическому открытию. Именно по ней, идя на восток, «встречь Солнцу», русские землепроходцы, ведомые томским казаком Иваном Москвитиным, впервые вышли к Тихому океану в далеком 1639 году.

Но трагические события, которым посвящена августовская киноэкспедиция «Комсомольской правды» и Русского географического общества, случились на Улье значительно позже. Три с половиной столетия спустя. И связаны не только с географией, но и с геологией.

Лагерь путешественников на фоне горы Коготь Дьявола. За ней и находится главный порог Ульи. Фото: Евгений САЗОНОВ

В июле 1981 года на этой реке погиб советский геолог Юлий Гамалея… Первооткрыватель месторождений полезных ископаемых. Ученый. Поэт. Внук того самого легендарного эпидемиолога Николая Федоровича Гамалеи (именно центр, названный его именем, разработал первую в мире вакцину от коронавируса).

Юлий Гамалея работал на Дальнем Востоке и в Сибири, в Латинской Америке и Африке. В последнюю экспедицию возглавлял геологическую партию по разведке месторождений Джугджура, водораздельного хребта на северо-востоке Охотского побережья. На склонах этих гор берет свое начало Улья. В ее водопаде и погиб Юлий Николаевич.

Из-за нелетной погоды он с несколькими молодыми геологами застрял в тайге выше по течению. Волнуясь о лагере, оставшемся без начальника, Гамалея приказал подчиненным ждать вертолет, а сам отправился в путь на резиновой лодочке... И попал в страшный порог...

...К середине дня мы вышли наконец к водопаду. Точнее - к гигантской водяной мясорубке, которую невозможно пройти живым. Мощный поток с ревом взлетающего истребителя и с такой же силой тянет вниз, перемалывая в адской молотилке все, что имеет несчастье туда попасть.

На скальном уступе, будто специально установленном извиняющейся Ульей над водопадом, мы ставим мемориальную доску в память о последнем маршруте геолога Юлия Гамалеи. А в его лице чтим память всех геологов, не вернувшихся из экспедиций. Малоизвестным героям, заплатившим жизнью за то, чтобы у страны появились богатейшие месторождения и точные карты.

Камень у водопада стал природным памятником геологу. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Словно о Гамалее в своем романе «Территория» Олег Куваев сказал, что он «...знал грубость и красоту реального мира, жил как положено жить мужчине и человеку…».

Закрепив памятную доску, мы положили на камень букет полевых цветов, помолчали минуту, склонив головы, и двинулись в долгий обратный путь. Он был так же тяжел. Но шли мы с легким сердцем...

P.S. Фильм, посвященный Юлию Гамалее и экспедиции РГО и «КП», смотри вскоре на телеканале «Моя планета».