Экспортеры обсудят вызовы нового десятилетия

9 декабря состоится ежегодный форум «Сделано в России»

9 декабря состоится ежегодный Международный экспортный форум «Сделано в России», организованный АО «Российский экспортный центр» и Фондом Росконгресс. Работу онлайн-форума откроет пленарная сессия «Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта», в котором примут участие члены Правительства РФ, представители институтов развития и лауреаты Всероссийской премии «Экспортер года».

В этом году тематика форума сконцентрирована на вопросах вызовов нового десятилетия. В рамках пленарной сессии представители государства и бизнеса обсудят, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы противостоять кризисным явлениям и при этом максимально реализовать российский экспортный потенциал.

Впервые в истории Форума деловую повестку и содержание пленарной сессии сформулировали сами экспортёры. Так, Российский экспортный центр провел опрос среди предпринимателей, осуществляющих торговлю на внешних рынках со всех регионов страны. В результате из более чем 300 вопросов, сформулированных к обсуждению экспортёрами, были отобраны самые частые, которые в результате были положены в основу программы. Кроме того, на пленарной сессии экспортёры смогут в режиме онлайн задать свои вопросы членам Правительства РФ и сразу получить ответ.

«У нас есть совершенно четкие задачи, установленные Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт». Наша цель – значительно нарастить несырьевой и неэнергетический экспорт не смотря на усиление протекционизма, торговые войны и нестабильную ситуацию в мире. Даже в таких условиях есть окна возможностей и нам необходимо ими воспользоваться, определив зоны роста. На пленарной сессии представители Правительства и государственных институтов, а также наши лучшие экспортеры будут совместно искать ответы на главный вопрос: как России реализовать свой потенциал», – отметила генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

После пленарной сессии начнутся круглые столы и образовательные мероприятия от экспертов РЭЦ. Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система «Одно окно». На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.

В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.

Подключиться к заседаниям Форума можно по ссылке: forum.exportcenter.ru.