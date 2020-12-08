Сентябрь – наше время, в этом месяце сборная России традиционно свежа, сильна и опасна
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Команда Станислава Черчесова начинает отбор игрой с Мальтой, а заканчивает матчем с Хорватией, в котором наверняка будет решаться очень многое.
Календарь отборочного цикла – один из важных факторов конечного результата. В нем есть несколько определяющих моментов. Например, для сборной России в марте важно начинать матчами с легкими соперниками, потому что сезон в нашей стране только начинается, и часть лидеров только набирают форму, а в западных странах все на ходу. И тут нам повезло: начинает игрой с Мальтой – слабейшей командой нашей группы. А потом нас ждет Словения.
Также российская сборная не хотела бы играть определяющие матчи в ноябре. В этом месяце уже подуставшие российские игроки редко дают результат, и разгром от Сербии - лишнее тому доказательство. И тут уже календарь не на нашей стороне – заканчиваем матчем Хорватия – Россия, который очень вероятно будет решающим.
В то же время сентябрь – наше время, в этом месяце сборная России традиционно свежа, сильна и опасна. И тут у нас Кипр и Мальта. То есть тут с календарем тоже не очень повезло. С другой стороны, летом сборной России играть еще на Евро-2020(1), и к сентябрю может еще не восстановиться.
Расписание матчей группы Н
24 марта
22:45 Мальта - РОССИЯ
22:45 Кипр - Словакия
22:45 Словения - Хорватия
27 марта
17:00 РОССИЯ - Словения
20:00 Хорватия - Кипр
22:45 Словакия - Мальта
30 марта
21:45 Словакия - РОССИЯ
21:45 Хорватия - Мальта
21:45 Кипр - Словения
1 сентября
21:45 РОССИЯ - Хорватия
21:45 Мальта - Кипр
21:45 Словения - Словакия
4 сентября
16:00 Кипр - РОССИЯ
19:00 Словения - Мальта
21:45 Словакия - Хорватия
7 сентября
21:45 РОССИЯ - Мальта
21:45 Хорватия - Словения
21:45 Словакия - Кипр
8 октября
21:45 РОССИЯ - Словакия
21:45 Кипр - Хорватия
21:45 Мальта - Словения
11 октября
21:45 Словения - РОССИЯ
21:45 Хорватия - Словакия
21:45 Кипр - Мальта
11 ноября
20:00 РОССИЯ - Кипр
22:45 Мальта - Хорватия
22:45 Словакия - Словения
14 ноября
17:00 Хорватия - РОССИЯ
17:00 Мальта – Словакия
17:00 Словения - Кипр
В расписании указано московское время.