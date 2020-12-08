Сентябрь – наше время, в этом месяце сборная России традиционно свежа, сильна и опасна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Команда Станислава Черчесова начинает отбор игрой с Мальтой, а заканчивает матчем с Хорватией, в котором наверняка будет решаться очень многое.

Календарь отборочного цикла – один из важных факторов конечного результата. В нем есть несколько определяющих моментов. Например, для сборной России в марте важно начинать матчами с легкими соперниками, потому что сезон в нашей стране только начинается, и часть лидеров только набирают форму, а в западных странах все на ходу. И тут нам повезло: начинает игрой с Мальтой – слабейшей командой нашей группы. А потом нас ждет Словения.

Также российская сборная не хотела бы играть определяющие матчи в ноябре. В этом месяце уже подуставшие российские игроки редко дают результат, и разгром от Сербии - лишнее тому доказательство. И тут уже календарь не на нашей стороне – заканчиваем матчем Хорватия – Россия, который очень вероятно будет решающим.

В то же время сентябрь – наше время, в этом месяце сборная России традиционно свежа, сильна и опасна. И тут у нас Кипр и Мальта. То есть тут с календарем тоже не очень повезло. С другой стороны, летом сборной России играть еще на Евро-2020(1), и к сентябрю может еще не восстановиться.

Расписание матчей группы Н

24 марта

22:45 Мальта - РОССИЯ

22:45 Кипр - Словакия

22:45 Словения - Хорватия

27 марта

17:00 РОССИЯ - Словения

20:00 Хорватия - Кипр

22:45 Словакия - Мальта

30 марта

21:45 Словакия - РОССИЯ

21:45 Хорватия - Мальта

21:45 Кипр - Словения

1 сентября

21:45 РОССИЯ - Хорватия

21:45 Мальта - Кипр

21:45 Словения - Словакия

4 сентября

16:00 Кипр - РОССИЯ

19:00 Словения - Мальта

21:45 Словакия - Хорватия

7 сентября

21:45 РОССИЯ - Мальта

21:45 Хорватия - Словения

21:45 Словакия - Кипр

8 октября

21:45 РОССИЯ - Словакия

21:45 Кипр - Хорватия

21:45 Мальта - Словения

11 октября

21:45 Словения - РОССИЯ

21:45 Хорватия - Словакия

21:45 Кипр - Мальта

11 ноября

20:00 РОССИЯ - Кипр

22:45 Мальта - Хорватия

22:45 Словакия - Словения

14 ноября

17:00 Хорватия - РОССИЯ

17:00 Мальта – Словакия

17:00 Словения - Кипр

В расписании указано московское время.