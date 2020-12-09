"Локомотив" сыграет в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Локомотив", проиграв "Ред Буллу" в прошлом туре на своем поле, лишился шансов на выход в плей-офф Лиги Чемпионов. Теперь - только самый идеальный расклад может спасти команду Николича в битве за евровесну. Надо в Мюнхене победить "Баварию" и ждать исхода матча "Ред Булла" и "Атлетико". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Бавария - Локомотив 9 декабря 2020.

Статистика личных встреч Бавария - Локомотив имеет свою историю. 27 октября в Москве в драматичнейшем поединке "Локо" уступил мюнхенцам 1:2. А до этого у клубов были два матча в Кубке УЕФА в сентябре 1995 года. В Мюнхене наши победили 1:0, но потом дома были разгромлены 0:5.

Прогнозы букмекеров на матч Бавария - Локомотив 9 декабря 2020 говорят о том, что фаворитом поединка будет "Бавария", безоговорочным. По раскладам экспертов, немецкая команда должна добиться легкой победы над "Локо". Но мы будем болеть за наших.

Стартовые составы на игру Бавария - Локомотив 9 декабря 2020 будут оглашены примерно за час до начала игры. Матч Бавария - Локомотив начнется в 23:00 по московскому времени 9 декабря 2020.

Прямую видеотрансляцию матча Бавария - Локомотив можно будет посмотреть 9 декабря 2020, начиная с 23:00 по московскому времени на телеканале Матч! ТВ. Стартовый свисток прозвучит в Мюнхене вечером 9 декабря.

Онлайн-трансляция матча Бавария - Локомотив 9 декабря 2020 на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.