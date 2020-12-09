Что произошло перед матчем Бавария - Локомотив

Роберт Левандовски. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в среду, 9 декабря, в Мюнхене пройдет матч 6 тура группового этапа Лиги Чемпионов. "Локомотив" будет биться в Мюнхене против "Баварии". "КП" рассказывает о том, что предваряло поединок железнодорожников против лучшей команды Европы прошлого сезона.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич по-балкански здраво и сдержанно говорил перед игрой с "Баварией":

- Я не знаю, в каком составе «Бавария» выйдет на матч, но это неважно. У них много качественных игроков, и мы к этому готовились. Нам же не хватает множества футболистов. Все, кто здоров, прилетели в Мюнхен. Нужно оставить на поле все силы и сделать маленькое чудо. Такое бывает в спорте, - приводит слова Николича пресс-служба "Локомотива".

При этом, тренер московской команды отметил, что соперник будет очень грозным. И рассчитывать на то, что у "Баварии" кто-то будет послабее в составе - не стоит категорически. Исходить надо будет из того, что у мюнхенцев будут сильнейшие на поле:

- «Бавария» – лучшая команда мира. Они проводят ротацию и знают, как распределять силы от игры к игре. Что касается первого вопроса, у меня есть связи здесь, но если думать, что соперник не выложится на сто процентов, то все закончится катастрофой. Мы должны готовиться, что у «Баварии» будет лучший состав.

А вот польский защитник "Локомотива" Мацей Рыбус, говоря об ожиданиях от встречи с "Баварией", сказал прямо - силы есть, и все у него хорошо. Но игра с "Баварией" - особая:

- Мы приехали за хорошим результатом. Не важно, кто выйдет на поле. У нас есть свои проблемы, есть травмы, но это шанс для молодых игроков. Пока сохраняются шансы, мы будем биться и выкладываться на сто процентов. Такие матчи приносят команде пользу. Завтра мы можем войти в историю, в хорошем смысле, - заявил Рыбус в интервью пресс-службе "Локомотива".

Главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик перед игрой дал положительную и хорошую характеристику футбольному клубу "Локомотив" перед очной битвой:

- У них очень сильная команда, особенно в атаке. Контролируя мяч и получая пространство, они могут разыгрывать хорошие комбинации. Наша задача на матч – не оставлять свободных зон, играть компактно, - приводит слова Флика пресс-служба "Баварии".

А вот вратарь "Баварии" Мануэль Нойер назвал игроков, которых считает опасными в составе "Локомотива":

- Я имел дело с их атакой. Отметил для себя Миранчука и Эдера. Они хорошо контратаковали и имели приличные моменты в первой игре. Мы контролировали ход матча, но у них возникало много ситуаций для контратак.

При этом, у легендарного голкипера "Баварии" немалый настрой на то, чтобы сыграть хорошо. У Нойера - есть мотивация на матч с "Локомотивом":

- Игра доставляет мне радость. Я вижу, что нужен команде, и доволен этим. Трудно сказать, какой возраст для вратаря самый лучший, неудачи бывают всегда. Важны амбиции и мотивация, - приводит слова Нойера пресс-служба "Баварии".

Матч Бавария - Локомотив пройдет в Мюнхене 9 декабря 2020 года. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.