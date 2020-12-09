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Молодая жена Игоря Николаева поразила внезапным преображением

Юлия Проскурякова вызвала переполох
Ольга ЛИБГАРДТ
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Молодая жена Игоря Николаева поразила внезапным преображением

Молодая жена Игоря Николаева поразила внезапным преображением

Фото: Евгения ГУСЕВА

Юлия Проскурякова изменилась до неузнаваемости. Молодая жена Игоря Николаева учится в ГИТИСе. На днях она поразила поклонников невероятным преображением.

Юлия Проскурякова страсть к сцене питала с детства. После школы молодая жена Игоря Николаева закончила Уральскую юридическую академию. А в 2017 году она наконец-то решила получить высшее образование, о котором всегда мечтала. Певица поступила в ГИТИС.

На днях Проскурякова вышла на сцену в необычном образе, сделавшем ее похожей на Ирину Муравьеву. "Сама не ожидала", - ответила она на многочисленные комментарии о своем сходстве с народной артисткой.

А днем ранее Юлия сдавала зачет по фехтованию. "Как же все-таки здорово узнавать что-то новое. Как жаль, что все заканчивается", - подписала она яркие кадры.

Проскурякова не скрывает, что ради студенческой жизни ей приходится жертвовать временем, которое она могла бы провести с семьей. Исполнительница также отложила рождение второго ребенка. Маэстро спорить с женой не стал. "Столько лет терпел, потерплю и еще", - поддержал Николаев решение Проскуряковой.

Напомним, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев встретились в 2008 году. После этого жизнь молодой певицы изменилась. Она отправилась с музыкантом на гастроли по США, а в 2010-м стала его женой. Пять лет назад Юля подарила мужу очаровательную дочь Веронику. Николаев души не чает в ребенке и проводит с малышкой каждую свободную минуту.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИИгорь Николаев: досье KP.RU

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