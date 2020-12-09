Что случилось в матче ПСЖ - Истанбул: игру Лиги Чемпионов остановили из-за расистского скандала

Матч «ПСЖ» - «Истанбул» остановлен, команды покинули поле Фото: REUTERS

Расистский скандал вмешался в Лигу чемпионов. Шла 13-я минута матча «ПСЖ» - «Истанбул», как второй тренер турецкой команды Пьер Вебо стал громко возмущаться и кричать, что его назвали «негром». Форвард «Истанбула» Демба Ба побежал к главному арбитру? выражая недовольство. Но первое время никто не мог понять, что происходит.

Через несколько минут выяснилось, что виноват резервный судья румынской бригады Себастьян Колческу. Именно он якобы назвал Пьера Вебо «негром». Обе команды решили покинуть поле в знак протеста. На табло к тому времени счет был 0:0. Делегат матча пытался вернуть футболистов и уговорить их продолжить игру, но безуспешно.

Hезервный судья румынской бригады Себастьян Колческу якобы назвал Пьера Вебо «негром» Фото: REUTERS

Проверить, действительно ли румынский помощник судьи оскорбил тренера, может оказаться простым делом. Все переговоры судей записываются, и если действительно Колческу сказал это слово, скандал будет иметь грандиозные последствия. Но и сейчас, в разгар акции «Black Lives Matter», УЕФА не сможет просто так замять его.

До этого самым большим расистским скандалом в этой Лиге чемпионов был отказ некоторых игроков «Краснодара» вставать на одно колено перед матчем с «Челси». Тогда в УЕФА дали понять, что этот жест перед игрой является добровольным и только сами футболисты решают, должны ли они вставать на колено.