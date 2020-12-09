Что случилось со старшей дочерью Олега Табакова

Александра Табакова в фильме «Маленькая Вера Фото: кадр из фильма

Знаменитый актер Олег Табаков до брака с актрисой Мариной Зудиной был женат на Людмиле Крыловой. С первой женой он прожил 35 лет. В этом браке родились сын Антон в 1960 году, а через шесть лет на свет появилась дочь Александра. И если Антон довольно частый гость светской хроники, то о старшей дочери артиста практически нет никакой информации.

Александра Табакова пошла по стопам своих знаменитых родителей. Она стала актрисой. С детства проявив тягу к лицедейству, юная Саша прекрасно справилась с ролью Красной Шапочки в детской телепередаче "Будильник", которую вела ее мама. Александра окончила Школу-студию МХАТ. Училась на одном курсе с Марией Евстигнеевой, Михаилом Ефремовым, Вячеславом Невинным-младшим. Окончив вуз, девушка пришла работать в "Табакерку".

В 1988 году наследница Табакова появилась в картине "Маленькая Вера", которая произвела тогда эффект разорвавшейся бомбы. У нее была роль второго плана - она играла подругу главной героини.

В том же году у Александры родилась дочь Полина от немецкого актера Яна Лиферса, известного по фильму "Достучаться до небес". Саша какое-то время жила на две страны. А когда у ее отца случился роман с Мариной Зудиной, приняла решение уйти из театра. Перед этим высказала отцу все, что о нем думает. "Зудина выходила на сцену в главных ролях, Саше доставались лишь эпизоды", - приводит "Экспресс газета" воспоминания очевидцев семейной драмы.

Развод родителей оказался для нее сильнейшим ударом. Девушка даже пыталась покончить с собой. Близкие и друзья утверждали, что Александру будто подменили. Общительная и жизнерадостная женщина превратилась в замкнутую и хмурую. Отца она попросту вычеркнула из жизни, уехала в Германию к мужу. Выучила язык, стала работать телеведущей. Но брак рухнул.

Саша вместе с дочерью Полиной в середине 2000-х вернулась в Москву, пошла работать на радио. Восемь лет жила с актером Андреем Ильиным. Но и эти отношения себя исчерпали. Поговаривают, она просила возлюбленного бросить театр и податься в бизнес. Он был против.

В какой-то момент Александра вообще исчезла из поля зрения знакомых и даже друзей. Говорят, она не общается даже с матерью и братом. Злые языки и вовсе шептались, что женщина спилась и влачит жалкое существование.

Не было Александры и на похоронах знаменитого отца в 2018 году. 1 августа 2020 года внучка Табакова - 32-летняя Полина вышла замуж за немецкого пианиста и дирижера Адриана Хегера. 54-летняя Александра Табакова на бракосочетании дочери не присутствовала.