Во время пандемии в Москве активизировались альфонсы

"Она написала заявление, что я ее обокрал. Но это не так. Я не забирал у нее деньги", - утверждает на допросе 60-летний Вениамин. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

История с альфонсами стара как мир. Вот только пандемия раскрыла перед этими мошенникам практически неограниченные возможности. Шустрым гостям столицы оказалось еще легче находить подход к обделенным вниманием москвичкам, которые ищут знакомств в социальных сетях.

Ловеласы не боятся ни ковида, ни закона. Они не дают ни минуты вздохнуть дамам без внимания, задаривают подарками, засыпают цветами, а потом просто исчезают. Перед тем, как раствориться многомиллионном городе, они просят женщин помочь: спасти от онкологии больную мать, от налоговой - бизнес, или жизнь - от бандитов.

Эти истории о доверчивых москвичках, которые легко теряли голову от ухаживаний, отдавали себя без остатка возлюбленным, занимали для них деньги, и даже были готовы совершить для них преступления. В результате, они остались одинокими и обманутыми.

Таких дел в Следственном управлении ГУ МВД России по городу Москвы расследуется множество. «Комсомольской правде» стало известно о поимке в Москве сразу двух серийных альфонсов, которые устраивали столичным дамам жестокие «медовые ловушки»

«МНЕ ЖЕ РАСТИТЬ ТВОИХ ДЕТЕЙ»

Екатерина Котова (фамилия изменена), воспитывает одна 4-летнего ребенка. Она живет с ним после развода с родителями. Вот только квартиру, которую старики когда-то приватизировали на дочь, Кате пришлось заложить банку…

- Познакомилась с ним на сайте знакомств. Он представился мне бизнесменом Евгением Халютой. Молодой, холостой, симпатичный, больше на дагестанца похож, это только сейчас выяснилось, что Халюта - узбек Нодиржон Рахманов. А ещё, стало известно, что он женился два года назад, приехал со своей молодой женой в Россию, снял с ней квартирку под Солнечногорском и подал объявление на сайт знакомств.

- Как складывались ваши отношения?

- Да великолепно все было. Внимателен был ко мне и моему ребенку, быстро вошел в доверие к родителям. Нам всем казалось, что в семье появился полноценный мужчина. Прошло пару месяцев и он стал говорить, что ему надо спасать бизнес, срочно нужны деньги. Сначала попросил 400 долларов, потом 700 тысяч рублей, потом еще и еще.

- Вы не подозревали, что он может быть мошенником?

- Что вы. Он рассказывал, как тяжело строил свой бизнес, ночами не спал, подрабатывал на трех работах, одновременно мать от онкологии спасал, а теперь вот надо делить дело с партнером. Когда я его попросила написать расписку на деньги, он обиделся и напомнил, что никогда не предохраняется со мной даже в постели, а значит в любой момент может стать отцом моего ребенка. Говорил, что он готов стать отцом наших детей, но чтобы поднять их на ноги, в первую очередь нужно спасти бизнес. Как мне было ему не поверить?

- Вы кто по профессии, Екатерина?

- Юрист. Понимаю, что все это выглядит странно, но я была будто под гипнозом. Пошла в банк, заложила квартиру родителей и отдала ему 4,5 миллиона рублей. Без расписки, даже в паспорт ему не заглянула. Теперь плачу проценты по кредиту за квартиру своих родителей. Это единственное наше жилье!

- Полицейские нашли вашего ухажера?

- Да, очень им благодарна. Даже не представляю, как им это удалось, по чужому ведь имени он жил. Сейчас мой женатый ухажер в СИЗО «Матросская тишина». Пока все отрицает. Полицейские изъяли у него две машины "Инфинити", домик они построили. Все имущество оказалось недавно оформлено на его жену, которую он мне выдавал за свою сестру.

Как стало известно «КП», Нодиржона подозревают в еще одном криминальном романе. Этот альфонс сумел расположить к себе бухгалтера столичной фирмы, которая украла для него на работе... 12 миллионов рублей. Совершила кражу, за которую ей придется отбывать реальный срок.

КАМЕРА ПОД ПЛАТЬЕМ КУКЛЫ

- Она написала заявление, что я ее обокрал. Но это не так. Я не забирал у нее деньги, - утверждает на допросе 60-летний житель города Волжск Республики Марий Эл по имени Вениамин, который еще недавно активно ухаживал за 70-летней москвичкой по имени Нелли.

Пенсионерка в шоке. Она не может поверить, что обходительный и внимательный ухажер оказался настоящим криминальным авторитетом.

- Мы познакомились через сайт знакомств в мае месяце, долго переписывались, - рассказывает Нелли, - представился бизнесменом, очень культурно говорил, сразу реальную фотографию и свой телефон прислал. Звонил в день по пять-шесть раз. Все по видео со мной разговаривал. Знакомство наше продолжалось все лето. Когда я в сентябре приехала с юга, он сказал, что хочет меня встретить. Я противилась, говорила, что меня есть кому встречать. Но он настоял на своем, прицепился - и все тут. Встретил меня довольно полный мужчина, но розы какие принес....где-то под 170 сантиметров! Букет был таким громадным, что поднять мне одной было его невозможно. Теперь я понимаю, зачем он это сделал. Довез меня до дома на такси, и занес этот букетище домой, стал искать вазу, обрезать, потом пригласил в ресторан. Как тут откажешь!

- Вы его пригласили к себе домой жить?

- Нет конечно. Однажды звонит и говорит, что сестру в Тбилиси покусала овчарка, нужно срочно туда лететь через Беларусь. Границы ведь закрыли. Потом позвонил, говорит, что не получается, поедет через границу с Россией. Через несколько дней набрал меня неизвестный с грузинским акцентом и заявил, что у Вениамина сына застрелили на границе. Следом звонит сам Вениамин по видео. За спиной какие-то колючки, монастырь, задыхается, артист он еще тот, конечно. Говорил, что сына застрелили, что похоронил его рядом с женой. Когда приехал в Москву, попросился пожить со мной - горе разделить. Ну, стало жалко его. Как тут отказать? По телефону с кем-то говорил, что ему крупную сумму денег должны, что на него кто-то наехал. Однажды дома решила его сфотографировать, а он выставил руку перед лицом, и потребовал, чтобы я опустила камеру. Потом выяснилось, что он в этот момент собирал видеокамеру, которую скрытно устанавливал в моей комнате. Я тогда этого не поняла.

- Как случилось, что вы лишились своих сбережений?

- Однажды он заявил, что хочет заказать домой еду из ресторана - отметить 40 дней гибели сына. Привезли баклажаны. Я их съела и даже не захотела пить шампанское. Так сильно стало клонить ко сну, стало плохо. Я выпила полисорб от отравлений. В результате это меня и спасло. Он сказал, что хочет спать и собирается уходить. Я как-то дошла до спальни, закрылась и отключилась. Проснулась на следующий день еле живая от звонков дочери и внука. Внук в этот момент сам пришел, а входная дверь в квартиру открыта. Попросила его посмотреть ключи от сейфа, а он их не нашел. Смотрю, а на полу цепочка золотая лежит из моего сейфа. Вот сидим на диване с внуком, а он говорит мне: бабуль, смотри у куклы что-то под платьем мигает. Приподняли платьице, а там та самая видеокамера, а провод от ее тянется к шнуру питания моего телевизора.

- Подглядывал за вами?

- Слушал по телефону и смотрел, где я прячу деньги и ценности. Знал, куда я убираю ключи от сейфа. Сейф мой, конечно, оказался пустым. Он украл все мои золотые украшения с бриллиантами на общую сумму в 9 миллионов рублей, а еще - 100 тысяч рублей. Мы с внуком вызвали полицию.

ВОР ПО КЛИЧКЕ БАСМАЧ

Нелли очень сильно повезло. Как выяснилось, за ней несколько месяцев ухаживал профессиональный альфонс и вор. Настоящий криминальный авторитет.

- Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Северо-Западного административного округа столицы задержан подозреваемый в квартирной краже 70-летней москвички. Она сообщила, что ее знакомый похитил принадлежащие ей драгоценности и денежные средства. Материальный ущерб составил девять миллионов рублей. Следователем ОМВД России по району Хорошево-Мневники г. Москвы возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного статьей "кража в особо крупном размере". В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили компактную видеокамеру, которая была спрятана в мягкую игрушку. С ее помощью аферист наблюдал за потерпевшей и узнал, где она хранит ценные вещи и деньги, - сообщила "Комсомольской правде" официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства отметила, что сотрудники Московского уголовного розыска установили, что "подозреваемый ранее был известен в криминальных кругах по прозвищу Басмач".

- Чтобы скрыть свое прошлое, он использовал поддельные документы и представлялся чужим именем. После инсценированной ссоры мужчина выехал в город Волжск Республики Марий Эл, где проживал вместе с супругой. Там фигурант был задержан полицейскими и доставлен для проведения следственных действий в Москву. Есть основания подозревать этого человека в подобных эпизодах, - отметила также Ирина Волк.

Оперативникам уже удалось найти в квартире Басмача часть похищенных у Нелли ювелирных изделий. Он подарил их своей супруге. Если вы пострадали от этого человека или от иных лиц при схожих обстоятельствах, не стесняйтесь, звоните в полицию. Это не вы глупы и доверчивы, просто вы столкнулись с профессиональными альфонсами.