Мы собрали последние новости о ситуации в Нагорном Карабахе на 9 декабря 2020 года Фото: REUTERS

ОППОЗИЦИЮ В ЕРЕВАНЕ ПОДОГРЕВАЮТ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Попечительского совета Фонда, которые будет обеспечивать помощь раненным при защите территориальной целостности Азербайджана и семьям солдат. Минобороны Азербайджана завершает подготовку к параду, который пройдет 10 декабря в Баку в честь победы в Нагорном Карабахе.

Пока в Баку готовятся к параду, кто-то вбросил в интернет провокационный ролик, где человек с интонациями, которые похожи на голос президента Белоруссии Александра Лукашенко, советует лидеру Армении Сержу Саргсяну продать часть непризнанного Карабаха Баку за 5 миллиардов долларов. А голос, похожий на голос Саргсяна отвечает, что сам готов заплатить Алиеву за Карабах на миллиард больше. В СМИ пишут, что этот ролик может относиться к 2016 году и вбросили его не случайно. Он должен еще больше расшатать власть в Ереване. Это еще один повод для оппозиции заявить: ведь могли продать за 5 миллиардов, а потеряли убитыми и ранеными почти 3 тысячи военнослужащих и Карабах.

О ВОЕННОПЛЕННЫХ

В это время Минобороны Армении разработало законодательные изменения, касающиеся прав военнопленных и иных граждан, попавших в плен после 27 сентября 2020 года. Законопроект о внесении соответствующих изменений в Гражданский кодекс согласован с госорганами и представлен в Минюст для прохождения государственно-правовой экспертизы, сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Согласно изменениям, срок подачи заявления в суд о признании безвестно отсутствующими военнослужащих или других граждан, пропавших без вести во время боевых действий, сокращен до 3 месяцев вместо прежних 1 года, а срок признания судом без вести пропавшего лица умершим установлен в 1 год вместо 2 лет.

Уточняется, что закон распространяется на случаи, произошедшие после 27 сентября 2020 года.

"В целях конкретизации кадрового процесса по назначению других военнослужащих на должности, занимаемые пропавшими после 27 сентября 2020 года военнослужащими, министр обороны Армении подписал приказ, согласно которому, если местонахождение военнослужащих неизвестно или отсутствуют доказательства дезертирства либо гибели, то они считаются пленными, на этом основании освобождаются от несения военной службы и переходят в распоряжение кадрового состава", - уточняет сайт Минобороны Армении.

Министр обороны своим приказом от 7 декабря 2020 года также установил порядок оплаты должностной ставки за военнопленного, которым регулируется оплата должностной ставки на последней должности, занимаемой этим военнослужащим (в данном случае это положение касается военнослужащих, местонахождение которых неизвестно). Сумма выплачивается его семье.

НАД КАРАБАХОМ ПАРЯТ "ОРЛАНЫ"

"Обстановка в районе проведения миротворческой операции также контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Инженерными подразделениями миротворческих сил продолжается оборудование наблюдательных постов с установкой блок-модулей для отдыха и приема пищи военнослужащими, защитных конструкций из габионов, наблюдательных вышек, пунктов пропуска и транспортного контроля, - сообщает обстановку в Нагорном Карабахе официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Продолжается также очистка от взрывоопасных предметов территории Нагорного Карабаха.

"При разминировании российскими саперами используется многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-6". Его применение обеспечивает полную безопасность личного состава и позволяет увеличить производительность работ по очистке местности от взрывоопасных предметов. За сутки военнослужащими российских миротворческих сил очищено около пяти гектар территории, полтора километра дорог, обнаружено и уничтожено 444 взрывоопасных предмета.

Всего инженерными подразделениями в Нагорном Карабахе разминировано более 66 гектаров местности, более 23 километров дорог, 129 домов и социальных объектов, обнаружено и обезврежено более четырех с половиной тысяч взрывоопасных предметов", - отмечает представитель ведомства.

За сутки в места прежнего проживания с территории Армении вернулись еще 1136 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более тридцати шести тысяч беженцев. Для оказания медицинской помощи российские миротворцы развернули дополнительные медицинские пункты в Степанакерте, Ходжалы и у наблюдательного пункта в Лачинском коридоре. Также сообщается, что при координации миротворческих сил России и Международного Комитета Красного Креста продолжается поиск и обмен тел погибших.