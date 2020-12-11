Михаил Светин мечтал сыграть Паниковского и называл «Афоню» грустью всей своей жизни

На сцену, а потом и в кино Михаил Светин пробивался самостоятельно. Фото: Тимур ХАНОВ

У одного из самых популярных советских характерных артистов не было профессионального образования. Он мечтал его получить: еще ребенком восхищался Чарли Чаплиным и хотел быть таким же, как он. Но Михаила не взяли ни в ГИТИС, ни в «Щуку»: в Москве не понравились его маленький рост и сильный украинский выговор.

Поэтому на сцену, а потом и в кино Светин пробивался самостоятельно. Это заняло много времени: на экране он дебютировал, когда ему было 44 года, а по-настоящему известным стал ближе к 50. Зато в итоге в его фильмографии - десятки замечательных, очень ярких, маленьких и больших ролей.

Фильм "Ни пуха, ни пера!" Фото: кадр из фильма.

ПОССОРИЛСЯ С РАЙКИНЫМ - И НАШЕЛ ЛЮБОВЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Михаил Гольцман родился в Киеве. Как он сам рассказывал, отец его происходил из богатой еврейской семьи, но по легкомыслию промотал все деньги - так что к моменту рождения Михаила семья жила уже достаточно скромно.

Во время войны он чудом спасся от фашистов: мать уехала из Киева в Ташкент и лишь с трудом смогла перевезти туда сына, который лечился в туберкулезном санатории в Карачаево-Черкесии. (Вскоре после этого туда нагрянули фашисты - и убили всех евреев, а потом и множество детей-пациентов; это их злодеяние упоминалось на Нюрнбергском процессе). А воспоминания об эвакуации у Светина звучали как веселые истории: например, он постоянно торговал на рынке носками, которые вязали соседи, и решил выдавать их не за самодельные, а за ворованные - потому что «ворованные» звучало для покупателей более соблазнительно. А еще торговал в жарком Ташкенте обычной - просто очень холодной - водой. И так умудрялся зарабатывать деньги на пропитание матери и брата.

Кадр из фильма "НЕ может быть!" Фото: кадр из фильма.

Вообще Михаил был очень веселым ребенком. И плохо учился - настолько, что после восьмого класса его выгнали из школы. Чтобы получить аттестат о среднем образовании, он закончил музыкальную школу по классу гобоя (причем потом утверждал, что на момент поступления даже не знал, что такое гобой).

Мечты об актерской карьере после провалов на экзаменах в творческие вузы его не оставляли. Он буквально напросился на прослушивание к Аркадию Райкину, подкараулив его на лестнице гостиницы. У Райкина в театре не было мест, но Светин его развеселил - и вопреки всему был принят. К нему даже пригласили педагогов, чтобы помогли избавиться от акцента. К сожалению, у молодого актера мгновенно снесло крышу от чувства собственного величия (как же - он работает с самим Райкиным!) Начались пьянки, за которыми следовали прогулы и опоздания (он мог, напившись, просто проспать свою роль за кулисами). С Райкиным ему в конце концов пришлось расстаться, но нет худа без добра: в результате он попал в Камышинский драматический театр, где встретил 17-летнюю Брониславу Проскурнину. Очаровал ее, женился на ней и прожил в счастливом браке без малого шесть десятилетий.

Во время своей работы в театрах - а он сменил их довольно много - Светин был вынужден взять псевдоним. Кому-то не понравилось фамилия «Гольцман» на афише, прозвучала фраза о том, что театр превращается в синагогу… И у актера появилась новая фамилия, придуманная в честь дочки Светы.

Фильм "Афоня" Фото: кадр из фильма.

КАК УЛУЧШИТЬ СЦЕНАРИЙ ГАЙДАЯ

В кино Светин попал почти случайно. Сначала ему предложили эпизод в фильме студии имени Довженко «Не пройдет и года». Перед съемками он встретил режиссера Виктора Иванова, прославившегося комедией «За двумя зайцами» - и тот буквально с ходу взял его на главную роль в фильме «Ни пуха, ни пера». И понеслось.

Вскоре Георгий Данелия пригласил его на роль в «Афоне». Съемки Светин до конца жизни вспоминал со стыдом. Данелия не успевал снять сцены с его участием, попросил задержаться еще на один день, и… В Светине что-то перемкнуло, он торжественно объявил, что ему необходимо срочно уезжать в Ленинград, потому что там у него важнейшая роль в телеспектакле. (На самом деле съемки в Ленинграде легко можно было перенести). Данелия страшно разозлился. Из-за дурацкого каприза Светина ему пришлось снимать сцену собрания с его участием рано утром, подняв всю съемочную группу ни свет ни заря. Светин уехал, а Данелия сохранил обиду до конца жизни и никогда больше не приглашал сниматься. Актер потом говорил: «Афоня» - трагедия и грусть всей моей жизни». И в интервью за несколько месяцев до смерти просил у Данелия прощения за эпизод 40-летней давности.

Фильм "Безымянная звезда" Фото: кадр из фильма

Съемки в «Не может быть!» Леонида Гайдая - фильме, после которого Светина узнала и запомнила вся страна - прошли веселее. Гайдай предлагал актерам импровизировать, когда чувствовал, что в сценарии чего-то не хватает. И именно Светин придумал реплику «Береги ее!», которую произносит герой Вячеслава Невинного, выдавая замуж за светинского персонажа родную сестру. Говорят, Невинный смог произнести эту реплику с серьезным выражением лица только с четвертого дубля - на первых трех не выдерживал и сам начинал смеяться.

Фильм "Чародеи" Фото: кадр из фильма.

Из более чем ста своих киноработ Светин особенно выделял «Безымянную звезду» Михаила Козакова, где сыграл недалекого и по-своему трогательного начальника станции. При этом были роли, которые он мечтал сыграть, но которые ему не достались. В 2006 году был снят сериал по «Золотому теленку», и Светин в нем появился - но сыграл зиц-председателя Фунта. А мечтал сыграть Паниковского, считая, что подходит на роль и сможет выдержать конкуренцию с Зиновием Гердтом, игравшим в экранизации 1968 года. Но, к большому сожалению Светина, эту роль доверили другому актеру…