Экс-глава космической программы Израиля рассказал о секретных договоренностях инопланетян с американцами

Бывший руководитель космической программы Израиля утверждает, что представители некоей Галактической Федерации попросили правительство США пока не рассекречивать данные о существовании внеземных цивилизаций. Фото: кадр из комедии 1996 г. "Марс атакует".

Бывший руководитель космической программы Израиля Хаим Эшед сделал шокирующее заявление: по его словам, инопланетяне не только существуют, но и ведут активные переговоры с человечеством в лице правительства Соединенных Штатов.

87-летний Эшед утверждает, что представители некоей Галактической Федерации попросили правительство США пока не рассекречивать данные о существовании внеземных цивилизаций, поскольку человечество к этому еще не готово.

«Есть соглашение между правительством США и пришельцами. Они подписали с нами контракт на проведение здесь экспериментов. Они тоже исследуют и пытаются понять всю структуру Вселенной, и они хотят, чтобы мы были помощниками. Они ждали, пока человечество разовьется и достигнет стадии, когда мы в целом поймем, что такое космос и космические корабли», – рассказал Эшед журналистам.

По словам немолодого ученого, на Марсе существует секретная база пришельцев, в которой уже побывали американские астронавты. Но наш уровень развития пока не позволяет сделать эту информацию открытой.

«Инопланетяне попросили не объявлять, что они здесь, потому что человечество еще не готово», – подчеркнул Эшед.

Журналисты со скепсисом восприняли эти откровения и относят их на счет старческих фантазий.