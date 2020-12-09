Эксперт - о новых российских фильмах: «Стрельцов» отбился в прокате за счет госденег, а «Цой» - провалился»

Кадр из фильма "Стрельцов".

Семья Учителей выпустила два, пожалуй, самых критикуемых фильма нынешнего ковидного года. Сын, Илья Учитель, вышел в прокат со спортивной драмой «Стрельцов» и попал под арт-обстрел со стороны футбольных специалистов и болельщиков - многие указывали на выдуманные сценаристами события, которых в жизни реального Эдуарда Стрельцова, великого советского футболиста, никогда не было. А в ноябре в кинотеатрах начали крутить фильм отца, Алексея Учителя, - «Цой». Семья Виктора Цоя и его друзья требовали, чтобы Министерство культуры отняло у этого кино прокатное удостоверение. Но фильм все же вышел. Это рассказ о том, как гроб с телом погибшего в автоаварии рок-музыканта везут в Ленинград. Причем за рулем «катафалка» тот же водитель, с которым Цой столкнулся на том злополучном мосту в Латвии...

Но эмоции эмоциями, но главное мерило современного кино - касса. Возьмем «Стрельцова». Известно, что бюджет фильма составил 330 млн рублей. При этом по официальным данным в прокате он заработал 353 миллиона. Это что значит? Фильм в итоге отбился и даже немножко вышел в плюс?

«Комсомольская Правда» разбиралась в сложных вопросах кинематографических денег вместе с главным редактором издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александром Нечаевым.

«ФИЛЬМ НЕ ОТБИЛСЯ, НО…»

- Фильм, понятно, не отбился за счет кинопроката, - говорит эксперт. - Если вот так просто рассуждать, бюджет нужно умножать примерно в 2,5 раза. (Кинотеатры оставляют себе больше половины всех сборов, - Авт.). Если такие сборы есть, значит, кино успешно именно за счет кинопроката. Но вот так сломя голову бежать и кричать, что «Стрельцов» провалился тоже нельзя в данном конкретном случае. Потому что есть два момента. Кинопрокат в существующих условиях - не единственный способ монетизации контента. Есть права на онлайн-показ, права на телепоказ. Все это у «Стрельцова» успешно реализовано. Все это как-то поможет залатать эту дыру в бюджете. Другое дело, что этой дыры может и не быть по одной простой причине. У нас все крупное кинопроизводство так или иначе финансируется государством. В частности, у фильма «Стрельцов» в бюджете 200 млн рублей, которые поступили из казны. Из них 160 млн невозвратные, а 40 млн нужно будет вернуть. Если вы приплюсуете эти 160 невозвратных миллионов к сборам «Стрельцова», вы поймете, что проект либо близок к окупаемости, либо в небольшом минусе.

Давайте считать.

353 млн (сбор фильма) делим на 2,5 (доля кинотеатров, маркетинг и прочее).

Получается 141 млн - это то, что заработали создатели фильма.

При этом если из бюджета (330 млн) отминусовать невозвратные (160 млн), получается 170 млн.

170 млн (расходы компании) минус 141 (сбор в прокате) = недобор в 29 млн рублей.

Да, пожалуй, такую сумму действительно выпускающая компания может добрать на продаже показов фильма в интернете и на ТВ.

К слову, на государственные (в-основном) деньги снимались все самые громкие и кассовые спортивные фильмы последних лет.

- «Движение вверх» и «Легенда №17» совершенно точно получали от государства довольно существенные суммы денег. Другое дело, что это как раз те проекты, которые в прокате отбились. То есть, их заработок в кинотеатрах позволил покрыть все изначальные издержки. У «Стрельцова» так не получилось. Поэтому помощь государства здесь была определяющая.

«ЗРИТЕЛИ ПОСТАРШЕ В КИНОТЕАТРЫ НЕ ПОШЛИ И-ЗА ПАНДЕМИИ»

- Вы сам фильм «Стрельцов» видели?

- Да. Это крепко сделанная ретро-драма. Я не целевая аудитория такого кино. Но мне кажется, что как раз целевой аудитории этот фильм понравился. Другое дело, что по сравнению с «Легендой №17», которой «Стрельцов» близок по жанру, фильм Ильи Учителя заработал почти в 3 раза меньше. Почему так случилось? Наверное, это зависело и от свойств самого фильма. Но то, что от создателей не зависело - в пандемию аудитория фильма «Стрельцов», а это люди постарше, они немножко опасаются ходить в кинотеатры. Они напуганы новостным фоном. Сейчас в кинотеатрах гораздо больше людей молодых. А для молодежи это кино - не первый выбор, прямо скажем. Думаю, в такой ситуации «Стрельцов» собрал меньше, чем мог бы собрать.

- Но как раз-таки именно у людей постарше, еще заставших игру Стрельцова, было много претензий к фильму по части фактчекинга.

- Такая же история была примерно со всеми фильмами про советские спортивные победы. «Движение вверх» тоже был довольно противоречиво встречен родственниками баскетболистов, которые участвовали в той уже легендарной Олимпиаде. Ну, какое-то возмущение у части аудитории есть. Да, этих людей слышно громче всех, они громкие. Это нормально, да. Люди выражают свою точку зрения. Но в-основном аудитории, конечно, все равно по поводу соответствия/несоответствия, играл Стрельцов в одном матче с Пеле, не играл ли. Насколько я помню, это была главная претензия.

- Не только. У многих были претензии не только к историческим ляпам, но и к Александру Петрову в главной роли. Он совсем не похож на легендарного советского футболиста. Стрельцов был намного мощней и выше. Сторонники фильма объясняли выбор артиста: мол, если бы не полицейский с Рублевки Саша Петров, на этот фильм вообще никто нафиг не пошел бы. Так?

- Ну смотрите, у нас есть фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Там Яшина играл вообще никому неизвестный артист. (Актер Александр Фокин помимо этого фильма сыграл только в эпизоде сериала «Ненастье», - Авт.). Посмотрите на его сборы. «Лев Яшин» собрал в прошлом году почти в 3 раза меньше, чем сейчас, в пандемию, «Стрельцов». (Сборы в прокате - 113 млн рублей при потраченных 360 миллионах. Это финансовый провал, - Авт.). Ну вот такой вывод можно сделать, как исполнитель главной роли влияет на сборы фильма.

ОТ НИКОЛАЯ II ДО ЦОЯ

- «Стрельцова» снял режиссер Илья Учитель. Его отец Алексей Учитель только что выпустил фильм про другую не менее легендарную личность - музыканта Виктора Цоя…

- Ну не в первый раз уже. У Учителей это принято. До этого Учитель-старший еще фильм «Матильда» снял про Николая II.

- Вокруг «Цоя» много месяцев бушевал скандал. Сюжет фильма - как гроб с телом погибшего в Прибалтике лидера группы «Кино» везут домой в Ленинград. Родные Цоя и его друзья требовали вообще не пускать этот фильм в прокат. И что в итоге? «Цой» по сборам плюс-минус повторит путь «Стрельцова»?

- «Цой» уже совершенно точно провалился. (На фильм потратили 150 млн рублей, за первые 3 недели проката он собрал всего 26 млн, - Авт.). Тут есть несколько моментов. Никогда нет одной причины провала того или иного фильма. Нельзя сказать, что родственники против, запустили в волну в прессе и фильм провалился. Здесь опять же сейчас мало в кинотеатрах той аудитории, которая могла бы прийти на «Цоя». И еще один момент. Вы же помните, какая была рекламная поддержка у «Стрельцова»? Вся Москва была в баннерах, рекламных щитах, была массированная реклама по телевизору. У «Цоя» все было гораздо скромнее. Возможно, что создатели фильма проанализировав ситуацию с пандемией, не стали вообще тратиться на рекламу.