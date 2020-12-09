Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

Эксперт - о новых российских фильмах: «Стрельцов» отбился в прокате за счет госденег, а «Цой» - провалился»

О двух лентах, посвященных людям-легендам, мы поговорили с главным редактором издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александром Нечаевым
Александр РОГОЗААлександр РОГОЗА
КомментироватьОставить комментарий
Кадр из фильма "Стрельцов".

Кадр из фильма "Стрельцов".

Семья Учителей выпустила два, пожалуй, самых критикуемых фильма нынешнего ковидного года. Сын, Илья Учитель, вышел в прокат со спортивной драмой «Стрельцов» и попал под арт-обстрел со стороны футбольных специалистов и болельщиков - многие указывали на выдуманные сценаристами события, которых в жизни реального Эдуарда Стрельцова, великого советского футболиста, никогда не было. А в ноябре в кинотеатрах начали крутить фильм отца, Алексея Учителя, - «Цой». Семья Виктора Цоя и его друзья требовали, чтобы Министерство культуры отняло у этого кино прокатное удостоверение. Но фильм все же вышел. Это рассказ о том, как гроб с телом погибшего в автоаварии рок-музыканта везут в Ленинград. Причем за рулем «катафалка» тот же водитель, с которым Цой столкнулся на том злополучном мосту в Латвии...

Но эмоции эмоциями, но главное мерило современного кино - касса. Возьмем «Стрельцова». Известно, что бюджет фильма составил 330 млн рублей. При этом по официальным данным в прокате он заработал 353 миллиона. Это что значит? Фильм в итоге отбился и даже немножко вышел в плюс?

«Комсомольская Правда» разбиралась в сложных вопросах кинематографических денег вместе с главным редактором издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александром Нечаевым.

«ФИЛЬМ НЕ ОТБИЛСЯ, НО…»

- Фильм, понятно, не отбился за счет кинопроката, - говорит эксперт. - Если вот так просто рассуждать, бюджет нужно умножать примерно в 2,5 раза. (Кинотеатры оставляют себе больше половины всех сборов, - Авт.). Если такие сборы есть, значит, кино успешно именно за счет кинопроката. Но вот так сломя голову бежать и кричать, что «Стрельцов» провалился тоже нельзя в данном конкретном случае. Потому что есть два момента. Кинопрокат в существующих условиях - не единственный способ монетизации контента. Есть права на онлайн-показ, права на телепоказ. Все это у «Стрельцова» успешно реализовано. Все это как-то поможет залатать эту дыру в бюджете. Другое дело, что этой дыры может и не быть по одной простой причине. У нас все крупное кинопроизводство так или иначе финансируется государством. В частности, у фильма «Стрельцов» в бюджете 200 млн рублей, которые поступили из казны. Из них 160 млн невозвратные, а 40 млн нужно будет вернуть. Если вы приплюсуете эти 160 невозвратных миллионов к сборам «Стрельцова», вы поймете, что проект либо близок к окупаемости, либо в небольшом минусе.

Давайте считать.

353 млн (сбор фильма) делим на 2,5 (доля кинотеатров, маркетинг и прочее).

Получается 141 млн - это то, что заработали создатели фильма.

При этом если из бюджета (330 млн) отминусовать невозвратные (160 млн), получается 170 млн.

170 млн (расходы компании) минус 141 (сбор в прокате) = недобор в 29 млн рублей.

Да, пожалуй, такую сумму действительно выпускающая компания может добрать на продаже показов фильма в интернете и на ТВ.

К слову, на государственные (в-основном) деньги снимались все самые громкие и кассовые спортивные фильмы последних лет.

- «Движение вверх» и «Легенда №17» совершенно точно получали от государства довольно существенные суммы денег. Другое дело, что это как раз те проекты, которые в прокате отбились. То есть, их заработок в кинотеатрах позволил покрыть все изначальные издержки. У «Стрельцова» так не получилось. Поэтому помощь государства здесь была определяющая.

«ЗРИТЕЛИ ПОСТАРШЕ В КИНОТЕАТРЫ НЕ ПОШЛИ И-ЗА ПАНДЕМИИ»

- Вы сам фильм «Стрельцов» видели?

- Да. Это крепко сделанная ретро-драма. Я не целевая аудитория такого кино. Но мне кажется, что как раз целевой аудитории этот фильм понравился. Другое дело, что по сравнению с «Легендой №17», которой «Стрельцов» близок по жанру, фильм Ильи Учителя заработал почти в 3 раза меньше. Почему так случилось? Наверное, это зависело и от свойств самого фильма. Но то, что от создателей не зависело - в пандемию аудитория фильма «Стрельцов», а это люди постарше, они немножко опасаются ходить в кинотеатры. Они напуганы новостным фоном. Сейчас в кинотеатрах гораздо больше людей молодых. А для молодежи это кино - не первый выбор, прямо скажем. Думаю, в такой ситуации «Стрельцов» собрал меньше, чем мог бы собрать.

- Но как раз-таки именно у людей постарше, еще заставших игру Стрельцова, было много претензий к фильму по части фактчекинга.

- Такая же история была примерно со всеми фильмами про советские спортивные победы. «Движение вверх» тоже был довольно противоречиво встречен родственниками баскетболистов, которые участвовали в той уже легендарной Олимпиаде. Ну, какое-то возмущение у части аудитории есть. Да, этих людей слышно громче всех, они громкие. Это нормально, да. Люди выражают свою точку зрения. Но в-основном аудитории, конечно, все равно по поводу соответствия/несоответствия, играл Стрельцов в одном матче с Пеле, не играл ли. Насколько я помню, это была главная претензия.

- Не только. У многих были претензии не только к историческим ляпам, но и к Александру Петрову в главной роли. Он совсем не похож на легендарного советского футболиста. Стрельцов был намного мощней и выше. Сторонники фильма объясняли выбор артиста: мол, если бы не полицейский с Рублевки Саша Петров, на этот фильм вообще никто нафиг не пошел бы. Так?

- Ну смотрите, у нас есть фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты». Там Яшина играл вообще никому неизвестный артист. (Актер Александр Фокин помимо этого фильма сыграл только в эпизоде сериала «Ненастье», - Авт.). Посмотрите на его сборы. «Лев Яшин» собрал в прошлом году почти в 3 раза меньше, чем сейчас, в пандемию, «Стрельцов». (Сборы в прокате - 113 млн рублей при потраченных 360 миллионах. Это финансовый провал, - Авт.). Ну вот такой вывод можно сделать, как исполнитель главной роли влияет на сборы фильма.

ОТ НИКОЛАЯ II ДО ЦОЯ

- «Стрельцова» снял режиссер Илья Учитель. Его отец Алексей Учитель только что выпустил фильм про другую не менее легендарную личность - музыканта Виктора Цоя…

- Ну не в первый раз уже. У Учителей это принято. До этого Учитель-старший еще фильм «Матильда» снял про Николая II.

- Вокруг «Цоя» много месяцев бушевал скандал. Сюжет фильма - как гроб с телом погибшего в Прибалтике лидера группы «Кино» везут домой в Ленинград. Родные Цоя и его друзья требовали вообще не пускать этот фильм в прокат. И что в итоге? «Цой» по сборам плюс-минус повторит путь «Стрельцова»?

- «Цой» уже совершенно точно провалился. (На фильм потратили 150 млн рублей, за первые 3 недели проката он собрал всего 26 млн, - Авт.). Тут есть несколько моментов. Никогда нет одной причины провала того или иного фильма. Нельзя сказать, что родственники против, запустили в волну в прессе и фильм провалился. Здесь опять же сейчас мало в кинотеатрах той аудитории, которая могла бы прийти на «Цоя». И еще один момент. Вы же помните, какая была рекламная поддержка у «Стрельцова»? Вся Москва была в баннерах, рекламных щитах, была массированная реклама по телевизору. У «Цоя» все было гораздо скромнее. Возможно, что создатели фильма проанализировав ситуацию с пандемией, не стали вообще тратиться на рекламу.

КультураКультура: кино

Рекомендуемые