В США в целях экономии электроэнергии советуют вешать рождественские гирлянды вертикально

Если гирлянды распределять вертикально, то таким образом можно, помимо экономии электроэнергии, увеличить частоту бликов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все больше жителей Соединенных Штатов придерживаются рождественской традиции не наматывать гирлянды вокруг праздничной ели. По мнению американских экспертов, таким образом можно сэкономить электричество, ведь в канун Рождества и Нового года иллюминация говорит почти в круглосуточном режиме. А, если учесть, что многие жители США украшают не только елки в доме, но и фасад здания, устанавливают световые фигуры на улице, то и вовсе разориться можно.

Первым идею нового распределения гирлянды на елке высказал, вернее, показал популярный американский блогер Клэр Хупер.

«Раньше я работал в церкви, - рассказал Хупер Fox News. – Во время рождественских праздников на мне лежала вся организация мероприятия. Я руководил командой из 100 с лишним волонтеров, которые украшали новогодние деревья. И, конечно, на мне лежала ответственность, как сделать красиво, но в то же время и не слишком затратно.

Если гирлянды распределять вертикально, то таким образом можно помимо экономии электроэнергии увеличить частоту бликов, потому что лампочки располагаются ближе к концам деревья, от чего игра света будет ярче. К тому же такой способ облегчит вам работу, когда праздники закончатся и гирлянду придется снимать, - уверен блогер.

Идея Хупера не нова. Дизайнер и декоратор Франческо Билотто продвигал этот метод в течение многих лет, предлагая аналогичный, S-образный расклад сверху вниз. Дизайнер из Нью-Йорка Дэвид Старк также рассказывал, что ему больше всего нравится вертикальное освещение.

Кстати, именно вертикальным способом украшена главная рождественская елка Нью-Йорка, которая уже зажгла свои огни в Рокфеллеровском центре.