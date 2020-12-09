В больницы Забайкалья поступят новые компьютерные томографы

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Министерство здравоохранения Забайкальского края определило медицинские учреждения, где будут установлены новые компьютерные томографы (КТ). Аппараты направят в городскую больницу №1, клинический медицинский центр и в краевую клиническую инфекционную больницу. Ожидается, что два новых томографа установят еще до конца 2020 года, а третий подключат в январе 2021 года.

Общая стоимость закупленной техники составляет более 124 миллионов рублей. Аппараты закуплены на средства федерального бюджета и спонсорскую помощь региону.

Первый томограф, приобретенный на федеральные средства, установят в декабре в городской больнице №1. Он заработает до Нового года сразу после монтажа и обучения специалистов. Также в больницу в ближайшее время завезут современный цифровой рентгеновский аппарат.

Напомним, первая городская больница является главным моногоспиталем в Чите. Сейчас здесь развернуто 600 коек для пациентов с коронавирусом.

Также до конца года заработает томограф в клиническом медицинском центре. Оборудование уже доставили в клинику. В скором времени состоится монтаж и обучение специалистов. А вот третий КТ для инфекционной больницы ожидается в январе.

«Любая установка такой дорогостоящей и крупногабаритной техники требует тщательной подготовки. Сейчас готова проектно-сметная документация, она прошла все необходимое согласование. Эти процедуры заняли довольно длительное время. Теперь мы полным ходом начали готовить помещение», - рассказал главврач краевой клинической инфекционной больницы Сергей Юрчук.

Добавим, что в регионе продолжается оснащение больниц и медцентров современной аппаратурой в рамках национального проекта «Здравоохранение». Так в Забайкалье уже поступили 15 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов и 12 передвижных флюорографов. Один из КП также закуплен в рамках нацпроекта.

Напомним, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в Забайкальском крае остается напряженной. Вся ситуация в круглосуточном режиме контролируется оперативным штабом под руководством главы края Александра Осипова.

Благодаря мерам, предпринятым губернатором, удалось стабилизировать ситуацию в Чите. Время ожидания скорой помощи сократилось до четырех часов, также уменьшился период ожидания результатов тестов, контролируется доступность оказания медуслуг в Чите и районах Забайкалья.