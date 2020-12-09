В Забайкалье к запуску готов пилотный проект по развитию овцеводства

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Забайкальском крае к запуску готов пилотный проект под рабочим названием «Семейная ферма. Забайкалье». Он подразумевает передачу овец заинтересованным сельхозтоваропроизводителям для дальнейшего выращивания и содержания скота.

В понедельник, 7 декабря 2020 года, состоялось совещание по развитию сельского хозяйства в Забайкальском крае до 2030 года. В рамках встречи руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев заявил, что все технические вопросы по реализации пилотного проекта уже согласованы.

«Ждем резолюции регионального правительства об объявлении конкурса на прием заявок – сейчас документ проходит процедуру согласования. После определения победителей конкурса, запустим проект, направленный на развитие отрасли овцеводства. Все технические вопросы по реализации программы на сегодня уже решены», - заявил Батомункуев.

По его словам, для запуска проекта необходимо приобретение порядка десяти тысяч голов овец.

«В настоящее время для формирования маточных отар подготовлено 5,8 тысячи овец в хозяйствах региона, еще 2,5 тысячи голов готовы предоставить племенные и товарные организации Республики Бурятия», - добавил заместитель председателя регионального правительства.

Отметим, что проект «Семейная ферма. Забайкалье» направлен на увеличение численности овец и объемов производства продукции овцеводства в Забайкальском крае. Основными задачами программы являются охват наибольшего количества сельхозпроизводителей и обеспечение непрерывной передачи ремонтного поголовья овец от одних участников последующим хозяйствам.

Ожидается, что благодаря проекту на территории края удастся увеличить поголовье овец примерно в два раза за один оборот, а именно за пять – шесть лет. А уже к 2036 году предполагается, что примерно 100 участников программы смогут нарастить поголовье скота в шесть раз. При этом десять тысяч голов ярок текущего года рождения так и будут оставаться каждый раз, чтобы в любой момент можно было возвратить их денежный эквивалент.

Добавим, что губернатора Забайкальского края Александр Осипов считает, что развитие отрасли овцеводства дает большой толчок развитию агропромышленного комплекса. По словам главы региона, новые программы помогут улучшить качество жизни сельского населения и повысить эффективность ведения отрасли животноводства.