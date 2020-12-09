В России снимают фильм о летчика Олеге Пешкове

Создатели картины пообещали, что "сама история гибели летчика и операция по спасению штурмана будет показана с документальной точностью".

Художественный фильм "Небо" о российском летчике Олеге Пешкове и спасении штурмана самолета Су-24, сбитого турецким истребителем в 2015 году снимают в России. Фильм выйдет в прокат уже в 2021 году.

- Съемки военной драмы "Небо" идут уже несколько месяцев. Перед создателями не стояла задача создать автобиографичный фильм, поэтому все три главных героя – собирательные образы военнослужащих российской армии, - сообщила генеральный продюсер кинокомпании "Триикс Медиа" Инесса Юрченко.

Летчик Олег Пешков стал прототипом героя истории подполковника Сошникова, Константин Мурахтин – капитана Муравьева, майор Захаров задуман авторами как собирательный образ офицера Сил специальных операций Минобороны России.

Юрченко пояснила, что создателям фильма хотелось показать зрителю, что россияне могут гордиться не только героями Великой Отечественной войны, но и своими современниками, которые живут с ними рядом, однако остаются неизвестными.

- Это не повествование, буквально повторяющее день за днем жизнь главных героев, а собирательная история о русских офицерах. Мы поменяли чуть-чуть фамилии, для того чтобы и зрители, и непосредственные участники понимали – это не автобиографии. Это история, основанная на реальных событиях и вобравшая биографии огромного числа русских офицеров, – рассказал журналистам автор сценария и режиссер фильма Игорь Копылов.

Создатели картины подчеркнули, что "сама история гибели летчика и операция по спасению штурмана будет показана с документальной точностью". Примечательно, что съемки проходили в Сирии, при участии военнослужащих Минобороны России. Сейчас идут съемки в здании Национального центра управления обороной на Фрунзенской набережной и сцены на аэродроме Чкаловский, когда в Москву привозят гроб с телом летчика.

Напомним, российский летчик Олег Пешков был сбит 24 ноября 2015 года турецким истребителем на севере Сирии. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.