Польша потребовала репараций от Германии

1 cентября 1939 года, немецкие солдаты ломают шлагбаум на границе с Польшей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полвека назад тогдашний канцлер ФРГ Вилли Брандт встал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. Этот поступок вошел в историю как просьба о прощении за преступления нацистской эпохи и символ примирения.

Незадолго до этого Германия признала границы с Польшей, которой после войны достались значительные территории некогда немецких земель.

Жест Вилли Брандта в Варшаве, 1970 год. Фото: EAST NEWS

Поступок Вилли Брандта сегодня вспоминают особенно часто. Госсекретарь администрации президента Польши Кшиштоф Щерский и статс-секретарь канцелярии президента ФРГ Стефан Штайнлайн возложили венки к памятнику погибшим в Варшавском восстании.

«Есть жесты, которые могут выразить больше, чем слова», - вспоминая об этом событии заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Мы не забудем страдания польского народа, ни историческое мужество примирения,- в свою очередь сказал в видеообращении президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. - Партнерство между Германией и Польшей - важная предпосылка для успешного будущего».

Продолжая тему взаимного сотрудничества, госсекретарь администрации президента Польши Кшиштоф Щербский поднял вопрос о компенсации военного ущерба, нанесенного нацистской Германией: «Я верю, что когда дело дойдет до репараций, мы будем готовы сесть за стол и обсудить это».

Посол Польши в Германии Анджей Пшилебский тоже призвал немцев к необходимости выплаты за оккупацию: «Обсуждение возможных репараций фактически еще не началось. К сожалению, это проблема в наших отношениях, и было бы хорошо решить ее. Польша ждет предложений».

Правящая национально-консервативная партия в последние годы активно поднимает вопрос о возмещении ущерба, нанесенного во время войны фашисткой Германией. В 2017 году даже была создана парламентская комиссия, которая должна оценить объем возможных требований. Уже известно, что речь идет о трехзначной сумме в миллиардах евро.

Правительство ФРГ решительно отклоняет все переговоры о выплате репараций. В Германии считают, что вопросы решены подписанными и действующими договорами.