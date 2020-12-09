Шойгу: В армии заболеваемость коронавирусом ниже на 25%

Министр обороны Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Благодаря принятым мерам, заболеваемость коронавирусом военнослужащих на 100 тысяч человек (на 25%) ниже, чем по стране, - заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая перед руководящим составом Минобороны России.

Министр отметил, что армия получила 14,5 тысяч доз вакцины, ведомство также закупило 200 тысяч тестов для проведения экспресс-тестирования в довузовских образовательных организациях и высших учебных заведениях Минобороны России.

- Указанный объем распределен в военные округа, Северный флот и центральный аппарат Министерства обороны Российской Федерации. На базе военно-медицинских организаций для проведения вакцинации сформировано более 300 бригад медиков. В настоящее время вакцинированы более 8,5 тыс. военнослужащих. В целях наращивания вакцинации до конца года планируется получить еще до 100 тысяч доз вакцины, - отметил Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что для оперативного выявления инфекции количество ПЦР-лабораторий увеличено в 8 раз с апреля. При минимально необходимых 5,5 тыс. исследований проводятся до 6 тысяч в сутки. Время получения результатов сокращено с двух суток до 4-6 часов.

Эффективность принятых мер подтверждает отменное состояние здоровья молодого пополнения в войсках: в ходе осенней призывной кампании в войска, в соответствии с утвержденным планом, направлено свыше 82 тысяч призывников, а и их сплошное обследование и тестирование позволило не допустить отправку в войска больных коронавирусной инфекцией.

Военные медики помогают гражданским коллегам: для эвакуации больных с новой коронавирусной инфекцией задействовано более 800 реанимобилей, 18 вертолетов и самолетов с медицинскими модулями. Санитарной авиацией Министерства обороны выполнен 191 рейс, эвакуировано 630 пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. На фондах Конгрессно-выставочного центра "Патриот" развернут временный центр на 1 420 мест, где работает 673 медицинских специалиста Минобороны. Военными медиками здесь уже оказана помощь более 2,7 тысячам пациентам.