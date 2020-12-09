«Роснефть» открыла в Карском море уникальное месторождение

Крупнейшая нефтяная компания страны открыла новое арктическое газовое месторождение в Карском море. Это подтвердила Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых. Она же рекомендовала «Росгеолфонду» поставить это месторождение на государственный учет с запасом в 800 млрд кубометров. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных.

- В честь 75-летия Победы, а также, в память о великих полководцах, месторождению присвоено имя Маршала Жукова, - говорится в официальном сообщении компании.

Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре «Викуловская». Оно велось в рамках комплексной программы ПАО «НК «Роснефть» по освоению нефтегазового потенциала этого региона. Глубина скважины составила 1621 метр.

Напомним, старт проекту в 2014 году дал президент России Владимир Путин. Результатом бурения первой скважины «Университетская-1» стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн тонн нефти и 422 млрд кубометров газа.

- Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. Результаты бурения, проведенного «Роснефтью» в Карском море, показали высокую нефтегазоносность этих структур, что подтверждает открытие новой Карской морской нефтеносной провинции. По объему ресурсов она может превзойти такие нефтегазоносные провинции как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока, - сообщили в крупнейшей российской нефтяной компании.

Кстати, добытую в Карском море нефть (из скважины «Университетская-1») уже исследовали специалисты корпоративного института «ТомскНИПИнефть». По составу и физико-химическим свойствам это сверхлегкая нефть. По ключевым показателям (плотность и содержание серы) она превосходит эталонную нефть марки Brent, а также марки Siberian Light и WTI, а также сопоставима по характеристикам с нефтью месторождения «Белый тигр» шельфа Вьетнама.