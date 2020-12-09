«Да, я бил ее по голове»: Блогер, в прямом эфире которого умерла девушка, признался в нанесении побоев

Блогер Стас Решетников - он же Reeflay Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В истории с жуткой смертью молодой женщины в прямом эфире блогера Стаса Решетникова (Reeflay) сейчас разбирается следствие. Напомним, 2 декабря 30-летний любимчик зрителей Ютюба устроил стрим (прямой эфир - прим. ред.) из арендованного дома в Раменском районе Московской области.

Едва началась трансляция, как блогер заметил, что в коридоре рухнула на пол его 27-летняя сожительница Валентина Григорьева. И тут начался полный треш. Решетников, потрепал беднягу по щекам, а когда понял, что она мертва, перетащил тело на диван, установленный перед экраном компьютера и продолжил вести трансляцию. С трупом в кадре он просидел больше двух часов. Веб-камеру парень не отключил, даже когда кто-то из зрителей додумался вызвать скорую и полицию.

С первых минут свою причастность к смерти сожительницы Решетников отрицал. Полицию он уверял, что Валентина умерла от передозировки наркотиков. Но, как говорится, вскрытие покажет. Спустя две суток было установлено, что у погибшей множественные травмы головы, и она явно не сама упала. В итоге в минувшую пятницу, 4 декабря, Решетникова в зале суда арестовали на два месяца. По версии следствия в роковой день мужчина жестоко избил подругу после чего в одном нижнем белье выгнал ее на улицу. Свидетелями стали соседи, которые не остались равнодушны и уговорили Решетникова впустить продрогшую женщину в дом. Спустя несколько минут после этого Валентина умерла.

Сейчас блогер находится в СИЗО. Как удалось выяснить kp.ru, свою вину он частично признал.

- Он дал показания о том, что в тот день несколько раз ударил погибшую по голове. Он признает сам факт нанесения побоев, - сообщили kp.ru собственные источники в следствии.

Однако Решетников, словно не понимает, что натворил. Он продолжает уверять, что погибла сожительница не по его вине. Эту же линию гнет его адвокат. На днях защитник блогера заявил, что причиной смерти женщины стал инсульт. Правда, такого заключения эксперты, делавшие вскрытие, даже близко не давали. Одним словом, фейк.

ОФИЦИАЛЬНО

Стасу Решетникову грозит до 15 лет лишения свободы.

- В отношении блогера ведется расследование уголовного дела по статье 111 УК РФ «Умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть». По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

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Но, похоже, защитник Стаса Решетникова невнимательно прочитал заключение о смерти (подробности)