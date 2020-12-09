«У «Локомотива» есть шанс хлопнуть дверью»: экс-железнодорожники ждут чуда в Мюнхене

Локомотиву вновь предстоит испытание лучшей командой Европы - Баварией. На сей раз - в Германии. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Московский «Локомотив» прощается с Лигой Чемпионов ответным матчем с «Баварией». Главный клубный европейский турнир для «железнодорожников» заканчивается, а вот шансы на выход в Лигу Европы всё ещё остаются. «Локо» - последний российский клуб, который ещё не определил свою судьбу на еврокубковую весну. Для того, чтоб присоединиться к «Краснодару» и сыграть в плей-офф Лиги Европы, «Локомотиву» необходимо обыгрывать действующих обладателей кубка чемпионов у них дома. Более того, придётся ждать осечки «Зальцбурга» в игре с «Атлетико». Даже ничья в Австрии будет на руку подопечным Марко Николича.

В Мюнхене «Локомотив» должен сотворить чудо, не меньше. «Комсомолка» попросила экс-железнодорожников Дроздова, Санникова и Булыкина поделиться мнением о предстоящем матче в Германии. Получилось неоднозначно, но в чудо, кажется, верят абсолютно все.

Юрий Дроздов - футболист «Локомотива» с 1993 по 2003 год, чемпион России 2002 в составе «Локо»

- Шансы всегда есть, тем более «Бавария» уже решила задачу и может выставить неосновной состав. Хотя, там нет основных и запасных, все игроки очень сильные. Если «Бавария» к ним отнесётся также как в Москве с некоторым пренебрежением, можно рассчитывать на победу.

Юрий Дроздов в составе "золотого" Локомотива, 2002 г. Фото Игоря Уткина (ИТАР-ТАСС)

Само собой, когда играешь в гостях, совсем другая атмосфера, и психологически тоже. Тем более «Бавария» дома всегда очень здорово играет. Последнюю игру с Лейпцигом в ничью сыграли. Так что они будут настроены на победу.

Думаю, «Локомотиву» не нужно отходить от своей игры. Как играли последнюю игру в четыре защитника. Не стоит экспериментировать, как в последней игре в Лиге Чемпионов, когда поменяли схему игры и не смогли ту игру сыграть.

Если брать группу с «Баварией» и «Атлетико», конечно, сыграть с такими командами и показать неплохой футбол в Лиге Чемпионов. Можно сказать, что «Локо» неплохо смотрелся. Можно ли сказать, что команда достойна Лиги Европы? Я думаю да. Они не потеряются, если попадут в Лигу Европы.

Дмитрий Сенников - футболист «Локомотива» с 2000 по 2010 год, чемпион России 2002 и 2004 в составе «Локо»

- Шансы пока теоретические: только если «Локомотив» сможет выиграть у «Баварии», а Зальцбург проиграет. Сложная ситуация, но так как «Бавария» решила все свои проблемы в Лиге Чемпионов, возможно, состав будет не оптимальный, настроятся недолжным образом. Хотя, считаю, что это маловероятно. Но до игры шансы остаются. Если брать последнюю игру «Баварии», когда они с Лейпцигом сыграли 3:3, видно, что «Баварии» можно забивать. Команда не в лучшем состоянии.

В любом случае нужно атаковать, иначе не будет моментов и голов. Нельзя провести весь матч только на своей половине поля. Тем более думаю, что «Бавария» не будет постоянно напрягать «Локомотив». Конечно, им не хочется проигрывать «Локомотиву», но мотивации у них будет меньше. Плюс, всё зависит от состава «Баварии», в какой форме подойдёт.

«Локомотив». Честно скажу, шансов немного. В любом случае, «Бавария» захочет выиграть: это очки, деньги за Лигу Чемпионов. Просто так не будет.

«Локомотив» достойно сыграл, но Зальцбург проиграли в решающих матчах, он выглядел лучше. Наверное, из четырёх команд, «Локомотив» меньше всего достоин. В очных встречах он не был на высоте. А так, «Локо» ровно провёл Лигу Чемпионов.

Дмитрий Булыкин - футболист «Локомотива» с 1995 по 2001 год, обладатель Кубка России 1996/97, 1999/00, 2000/01 в составе «Локо»

- Конечно, теоретические шансы ещё остаются, но против «Баварии», даже со вторым составом, играть очень тяжело. У «Локомотива» есть шанс хлопнуть дверью и порадовать всех своей игрой. Сделать это будет очень тяжело, учитывая проблемы с составом из-за травмированных футболистов и физическое состояние, но мы верим в наших ребят.

Здорово, когда у тебя хорошая игра сочетается с набранными очками и результатом. Всё будет зависеть от того, какой состав выйдет у «Баварии». Если смешанный, то там будут люди, которым нужно много чего доказывать, чтоб играть в основном составе «Баварии». Они тоже будут мотивированы. И сезон у них ещё не закончился, поэтому вряд ли у них кто-то выйдет расслабленным. Думаю, будет хорошая игра, и у «Локомотива» получится добиться хорошего результата.

На выезде мало кто даст сыграть первым номером, особенно «Бавария». Придётся играть вторым, и здесь всё будет зависеть от качества контратак у «Локомотива».

Хотелось бы, чтоб «Локомотив» прошёл в Лигу Европы. Всё-таки он показывал хорошую игру и с топ-клубами, которые будут бороться за Лигу Чемпионов. Лига Европы была бы небольшим утешением. С Зальцбургом «Локомотив» упустил шанс, но маленькие они ещё остались, - рассказал Дмитрий Булыкин.

Матч «Бавария» - «Локомотив» в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Начала встречи – в 22:55 по московскому времени.