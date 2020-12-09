Хоть плачь: из-за пандемии россияне стали реже целоваться и улыбаться

За время пандемии россияне стали реже обниматься, целоваться и… улыбаться, встречаясь с друзьями и родными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За время пандемии россияне стали реже обниматься, целоваться и… улыбаться, встречаясь с друзьями и родными. К таким выводам пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Он сравнил данные опросов 2019 и 2020-года, их участников спрашивали, как они чаще всего приветствуют других людей.

Что тут можно сказать, тяжела и серьезна стала наша жизнь. В прошлом году почти каждый второй россиянин признал, что с кем-то целуется — в качестве приветствия. Теперь таких (смелые люди!) осталось 36%. Вдвое увеличилось число тех, кто при встрече никогда не целует даже родных и близких. Чаще это мужчины (22%).

Обниматься, понятно, тоже стали меньше. И реже жать друг другу руки (см. таблицу). Это вполне объяснимо правилами безопасности, связанными с пандемией. Но что ими никак не объяснимо, также меньше стали при встрече улыбаться и приветствовать друг друга кивком головы. Хотя чему тут удивляться. Когда хочется на шею человеку кинуться, а нельзя — невольно и улыбка с лица спадет. А то вдруг не удержишь себя в руках, или собеседника на проявление чувств спровоцируешь. Лучше сохранять серьезное выражение. И головой на всякий случай не шевелить, чтобы маска набок не съехала.

Остались от всех форм выражения радости от встречи с близкими только слова. Какие-то приветствия в таких ситуациях как произносили, так и произносят около 60% россиян.

СОЦОПРОС

Как вы обычно приветствуете своих близких друзей и родных

(в % от опрошенных)

2019 год против 2020 года

Рукопожатием - 50% против 38%

Кивком головы - 23% против 17%

Объятиями - 55% против 42%

Поцелуем - 40% против 27%

Улыбкой - 41% против 34%

Приветственными словами - 56% против 57%

Другое - 2% против 4%

Затрудняюсь ответить - 0% против 1%

(Данные ВЦИОМ)

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