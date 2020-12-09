«Эксперт» перезапускает свой сайт Expert.ru

Команда «Эксперта» проделала большую работу, чтобы читатели получили совершенно новый опыт взаимодействия с проектом.

Команда «Эксперта» проделала большую работу, чтобы читатели получили совершенно новый опыт взаимодействия с проектом.

Что изменилось?

Дизайн. Был полностью изменен дизайн сайта, чтобы было удобнее читать статьи на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах. Теперь «Эксперт» стал выглядеть еще более профессионально, отвечая задаче сделать чтение журнала как можно более удобным

Скорость загрузки. Эксперт стал быстрее: читателям больше не придется ждать, когда загрузятся статьи или фотографии, с какого бы браузера или мобильного устройства они ни заходили.

Навигация. Знакомые рубрики остались, был добавлен второй уровень фильтрации по типу материала, а также вынесена в отдельный пункт меню актуальная на сегодняшний день тема — она отмечена красным.

Лента новостей и подкасты теперь находятся в правой колонке.

Главная страница разбита на тематические блоки, и, пролистывая вниз, вы можете видеть новые материалы на актуальные темы из рубрик «Политика», «Экономика», «Россия», «Мир» и прочие.

Есть новые блоки, главный из которых — «Надо читать». Здесь будут размещены статьи, пропустить которые было бы ошибкой для людей, любящих интеллектуальное исследование событий окружающего мира.

На сайте можно будет увидеть лица авторов «Эксперта» и связаться с ними в соцсетях. Увы, не всех и не со всеми, так как разбор баз данных обнаружил, что для «Эксперта» писали 6200 (!) авторов.

Теперь авторов будет еще больше, так как редакция ежедневного сайта расширяется, сохраняя при этом наш еженедельный выпуск в электронном и печатном формате.

Кроме того, был усовершенствован поиск на сайте. Теперь будет легко найти любую статью.