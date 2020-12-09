Пелагея и Иван Телегин официально развелись

Певица Пелагея. Фото: Личный архив

В Никулинском суде Москвы прошло заседание по громкому бракоразводному процессу заслуженной артистки России Пелагеи и Олимпийского чемпиона Ивана Телегина.

Филипп Рябченко, редко дающий комментарии адвокат Пелагеи, ответил kp.ru на главные вопросы:

- Результаты заседания каковы? Развели Телегина и Пелагею?

- Да. Развод – не самый веселый момент в жизни женщины. Но этот развод так затянулся, что сейчас Пелагея испытывает облегчение. Еще один важный момент – судом принято решение об алиментах, которые Телегин не выплачивал в течении полутора лет, с тех пор как ушел из семьи.

- Правда, что у дочери Пелагеи и Телегина будет очень большие алименты?

- Судом принято решение по алиментам - 25%. Это по закону, все справедливо. Алименты сейчас очень приличные, но у спортсменов карьера короткая, и со временем эти выплаты будут как у обычной семьи.

Брак Пелагеи и Ивана Телегина завершился разводом в суде. Фото: Личный архив

Моя доверительница – глубоко порядочный и щепетильный человек, она сама содержит ребенка, рассчитывает только на себя, и собирается также жить дальше. Пелагея приняла решение - алименты от папы будут складываться на специальный счет, которым Таисия, и только она, сможет воспользоваться при достижении совершеннолетия. Например, на обучение потратит, или приобретёт жильё

- Развод произошел, решение по алиментам принято, а что дальше?

- Дальше – предстоят заседания по поводу раздела имущества, нажитого Телегиным и Пелагеей в браке за три года с июня 2016 по июнь 2019, за время существования этой семьи. Пелагея ни на что лишнее не претендует, надеется, что все будет решено справедливо и по закону».

Адвокат певицы Филипп Рябченко. Фото: Личный архив

Напомним, что о том, что решили развестись, Пелагея и Телегин сообщили год назад. Семья распалась летом 2019 года. Причиной развода СМИ называют многочисленные измены Телегина, которые закончились связью с некоей Марией Гончар. Подробности этой связи новая пассия регулярно публикует в своих соцсетях.

Судя по всему, вначале это все приносило большие страдания певице, но она достойно выдержала удар судьбы, много работает, занимается общей с Телегиным дочкой, выглядит цветущей и счастливой.

Ну что, поздравляем Пелагею с началом ее нового периода в жизни и тем, что уже никогда общественность не увидит в СМИ унизительных заголовков про «мужа Пелагеи, его любовницы и его собак»