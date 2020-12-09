Зима считается высоким сезоном на термальных источниках

В этом году пандемия серьезно скорректировала новогодние планы россиян. И это связано не только с закрытыми границами. Многие ищут способы укрепить свое здоровье, используя время новогодних каникул, благо вариантов для этого достаточно. Повысить иммунитет и пройти курс оздоровительных процедур можно, например, на природных термальных источниках, которыми богата Россия. Такой способ укрепления организма и противодействия ковиду рекомендовал Ростуризм и, похоже, россияне согласны с ведомством. Так, на кубанском курорте «Термы» бизнесмена Александра Удодова уже давно забронированы все места на праздничный новогодний период – с конца декабря до середины января.

Термальный курорт в Белореченском районе Краснодарского края был запущен Александром Удодовым и его бизнес-партнерами прошлой осенью

В НОВЫЙ ГОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Осень и зима традиционно считаются высоким сезоном для термальных курортов, и именно в это время их заполняемость стремится к максимуму. Но в этом году из-за пандемии здравницы переживают настоящий бум. «У нас уже забронированы все места на новогодние каникулы, вплоть до середины января, – рассказал директор бальнеологической здравницы «Термы» Андрей Астахов. – Да и сейчас народу гораздо больше, чем в прошлом году. В основном люди приезжают на 5-7 дней – это не только те, кто нуждается в лечении, но и те, кто хочет укрепить организм. Очевидно, коронавирус стимулировал людей превентивно заботиться о своем здоровье».

Курорт «Термы», который находится в Белореченском районе Краснодарского края, стоит на месте выхода на поверхность уникального горячего источника. Его вода рекомендована медиками для лечения десятков различных болезней. Но в последнее время в здравницу Александра Удодова едут не только за лечением. Еще летом наметилась интересная тенденция. Так называемые «пляжные туристы» заезжали в «Термы» на 2-3 дня по дороге на морские курорты Краснодарского края и Крыма. Ведь даже несколько процедур способны оказать серьезное укрепляющее действие на иммунитет, который является главным барьером на пути проникновения в организм вредоносных вирусов. Осенью тенденция получила продолжение: в «Термы» потянулись россияне, работающие на удаленке, чтобы заняться здоровьем.

К новогодним праздникам спрос на оздоровительный отдых достиг пика. Как оказалось, все больше соотечественников предпочитают отмечать Новый год не многодневными застольями с шампанским, а в санаториях и на курортах, в том числе горных и морских. В ответ на эту тенденцию многие здравницы в экстренном порядке готовят новогодние программы для посетителей, а на морских пляжах впервые для отдыхающих строят специальные зимние променады и выставляют зимние шезлонги. Эксперты отмечают, что дополнительным стимулом для поездок внутри страны стали закрытие границ большинства стран и программа кэшбека от Ростуризма, по которой россиянам возвращается 20% средств за туры по России. Правда, программа действует с определенными ограничениями по условиям приобретения путевок и бронирования отелей, и далеко не все туристические объекты в ней участвуют.

«Термы» Александра Удодова – новый курорт, первых туристов здесь приняли в сентябре прошлого года, но он быстро стал популярным. Сюда ехали не только россияне и жители ближнего зарубежья, но и поклонники бальнеолечения из Израиля, Франции, Германии. И это неудивительно, учитывая, что курорт был построен в лучших традициях европейских здравниц и ничем не уступает по качеству услуг иностранным водолечебницам. По статистике, как рассказывает Андрей Астахов, порядка 80 процентов посетителей возвращаются в «Термы» снова, и многие не по одному разу. Эксперты ставят «Термы» Александра Удодова в пример другим инвесторам, называя их самым крупным частным проектом в сегменте бальнеотуризма в последние годы. Выкупив разрушенный советский санаторий в 2016 году, Александр Удодов с соинвесторами построил на его месте современный курорт, где созданы все условия для комфортного лечения и отдыха.

ЖИВЫЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Тренд на здоровый образ жизни получил мощный импульс к развитию после начала пандемии COVID-19. Медицинские эксперты всего мира стали обращать внимание на бальнеолечение, которое является эффективным способом оздоровления и укрепления иммунитета, подтвердившим свою эффективность тысячелетней историей. Так, Европейская ассоциация курортов обнародовала обращение, в котором подчеркивалась чрезвычайная важность укрепления иммунитета «как главного гаранта человечества от вымирания» в условиях беспрецедентной пандемии. Генеральный секретарь этой организации Чилла Месёзи призвала международное медицинское сообщество пересмотреть свою философию и признать бальнеологию частью новой концепции лечения и профилактики, которая будут применяться в эпоху после коронавируса.

Россиянам обратить внимание на бальнеолечение порекомендовал Ростуризм, назвав отдых на термальных источниках России профилактической мерой против распространения коронавируса. «Термальные источники обладают множеством полезных для здоровья свойств – снимают стресс, повышают иммунитет, а также обладают лечебными свойствами для суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы», – считают в ведомстве. Впрочем, россияне и без официальных рекомендаций массово занялись своим здоровьем. Многочисленные исследования фиксируют растущий интерес к различным способам оздоровления и укрепления иммунитета, в том числе и к оздоровительному туризму. На сегодняшний день в нашей стране уже много переболевших ковидом, большинство из них нуждаются в восстановлении. Вода термального источника в здравнице Александра Удодова обладает мощными иммуноукрепляющими свойствами и полезна для восстановления организма. Еще в советское время эти воды использовались для детоксикации организмов работников вредного химического производства.

Термальная вода из источника наполняет два крытых бассейна

Одни из лучших термальных источников находятся на территории Краснодарского края и Кавказа. Так, например, «Термы», расположенные в Белореченском районе, в предгорьях Кавказа, построены на месте уникального горячего ключа, бьющего с глубины более 4,5 тысяч метров. Обнаруженный случайно при поисках нефти в шестидесятых, источник получил статус памятника природного значения из-за своих редких целебных свойств. В составе воды содержатся полезные микроэлементы в высокой концентрации, что встречается нечасто, и именно это составляет главную особенность воды. Кроме того, источник является высокоминерализованным, что является одним из важнейших показателей для эффективного лечения. В нем отсутствуют вредные компоненты, токсины и соли тяжелых металлов. А соединения йода и брома, содержащиеся в этом воде, оказывают положительное влияние на иммунитет. Проведенная в августе этого года официальная экспертиза подтвердила лечебные свойства источника, расположенного на территории курорта Александра Удодова. Анализ проводился Национальным медицинским исследовательским центром реабилитации и курортологии (НМИЦРК) Минздрава России. Согласно экспертному заключению, вода показана для лечения функциональных болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, а также органов пищеварения и разного рода эндокринных нарушений и кожных болезней.

До середины января все номера на курорте Александра Удодова забронированы

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АЛЕКСАНДРА УДОДОВА

Курорт в предгорьях Кавказа – далеко не единственный крупный проект Александра Удодова. Вместе с бизнесменом Олегом Логвиновым он запустил агрокомплекс по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области, который стал одним из ведущих отечественных предприятий в этой сфере. У бизнесмена есть и европейский проект, он владеет контрольным пакетом акций немецкой логистической компании VG Cargo GmbH, которая занимается наземной обработкой авиагрузов. Также Александр Удодов владеет двумя торговыми центрами и инвестирует в строительство доступного жилья.