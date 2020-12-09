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Туризм

На термальном курорте Александра Удодова не осталось свободных мест

В бальнеолечебной здравнице на Кубани, запущенной в прошлом году бизнесменом Александром Удодовым совместно с партнерами, выкуплены все номера на праздничный период
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Зима считается высоким сезоном на термальных источниках

Зима считается высоким сезоном на термальных источниках

В этом году пандемия серьезно скорректировала новогодние планы россиян. И это связано не только с закрытыми границами. Многие ищут способы укрепить свое здоровье, используя время новогодних каникул, благо вариантов для этого достаточно. Повысить иммунитет и пройти курс оздоровительных процедур можно, например, на природных термальных источниках, которыми богата Россия. Такой способ укрепления организма и противодействия ковиду рекомендовал Ростуризм и, похоже, россияне согласны с ведомством. Так, на кубанском курорте «Термы» бизнесмена Александра Удодова уже давно забронированы все места на праздничный новогодний период – с конца декабря до середины января.

Термальный курорт в Белореченском районе Краснодарского края был запущен Александром Удодовым и его бизнес-партнерами прошлой осенью

Термальный курорт в Белореченском районе Краснодарского края был запущен Александром Удодовым и его бизнес-партнерами прошлой осенью

В НОВЫЙ ГОД ЗА ЗДОРОВЬЕМ

Осень и зима традиционно считаются высоким сезоном для термальных курортов, и именно в это время их заполняемость стремится к максимуму. Но в этом году из-за пандемии здравницы переживают настоящий бум. «У нас уже забронированы все места на новогодние каникулы, вплоть до середины января, – рассказал директор бальнеологической здравницы «Термы» Андрей Астахов. – Да и сейчас народу гораздо больше, чем в прошлом году. В основном люди приезжают на 5-7 дней – это не только те, кто нуждается в лечении, но и те, кто хочет укрепить организм. Очевидно, коронавирус стимулировал людей превентивно заботиться о своем здоровье».

Курорт «Термы», который находится в Белореченском районе Краснодарского края, стоит на месте выхода на поверхность уникального горячего источника. Его вода рекомендована медиками для лечения десятков различных болезней. Но в последнее время в здравницу Александра Удодова едут не только за лечением. Еще летом наметилась интересная тенденция. Так называемые «пляжные туристы» заезжали в «Термы» на 2-3 дня по дороге на морские курорты Краснодарского края и Крыма. Ведь даже несколько процедур способны оказать серьезное укрепляющее действие на иммунитет, который является главным барьером на пути проникновения в организм вредоносных вирусов. Осенью тенденция получила продолжение: в «Термы» потянулись россияне, работающие на удаленке, чтобы заняться здоровьем.

К новогодним праздникам спрос на оздоровительный отдых достиг пика. Как оказалось, все больше соотечественников предпочитают отмечать Новый год не многодневными застольями с шампанским, а в санаториях и на курортах, в том числе горных и морских. В ответ на эту тенденцию многие здравницы в экстренном порядке готовят новогодние программы для посетителей, а на морских пляжах впервые для отдыхающих строят специальные зимние променады и выставляют зимние шезлонги. Эксперты отмечают, что дополнительным стимулом для поездок внутри страны стали закрытие границ большинства стран и программа кэшбека от Ростуризма, по которой россиянам возвращается 20% средств за туры по России. Правда, программа действует с определенными ограничениями по условиям приобретения путевок и бронирования отелей, и далеко не все туристические объекты в ней участвуют.

«Термы» Александра Удодова – новый курорт, первых туристов здесь приняли в сентябре прошлого года, но он быстро стал популярным. Сюда ехали не только россияне и жители ближнего зарубежья, но и поклонники бальнеолечения из Израиля, Франции, Германии. И это неудивительно, учитывая, что курорт был построен в лучших традициях европейских здравниц и ничем не уступает по качеству услуг иностранным водолечебницам. По статистике, как рассказывает Андрей Астахов, порядка 80 процентов посетителей возвращаются в «Термы» снова, и многие не по одному разу. Эксперты ставят «Термы» Александра Удодова в пример другим инвесторам, называя их самым крупным частным проектом в сегменте бальнеотуризма в последние годы. Выкупив разрушенный советский санаторий в 2016 году, Александр Удодов с соинвесторами построил на его месте современный курорт, где созданы все условия для комфортного лечения и отдыха.

ЖИВЫЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Тренд на здоровый образ жизни получил мощный импульс к развитию после начала пандемии COVID-19. Медицинские эксперты всего мира стали обращать внимание на бальнеолечение, которое является эффективным способом оздоровления и укрепления иммунитета, подтвердившим свою эффективность тысячелетней историей. Так, Европейская ассоциация курортов обнародовала обращение, в котором подчеркивалась чрезвычайная важность укрепления иммунитета «как главного гаранта человечества от вымирания» в условиях беспрецедентной пандемии. Генеральный секретарь этой организации Чилла Месёзи призвала международное медицинское сообщество пересмотреть свою философию и признать бальнеологию частью новой концепции лечения и профилактики, которая будут применяться в эпоху после коронавируса.

Россиянам обратить внимание на бальнеолечение порекомендовал Ростуризм, назвав отдых на термальных источниках России профилактической мерой против распространения коронавируса. «Термальные источники обладают множеством полезных для здоровья свойств – снимают стресс, повышают иммунитет, а также обладают лечебными свойствами для суставов, кожи, сердечно-сосудистой системы», – считают в ведомстве. Впрочем, россияне и без официальных рекомендаций массово занялись своим здоровьем. Многочисленные исследования фиксируют растущий интерес к различным способам оздоровления и укрепления иммунитета, в том числе и к оздоровительному туризму. На сегодняшний день в нашей стране уже много переболевших ковидом, большинство из них нуждаются в восстановлении. Вода термального источника в здравнице Александра Удодова обладает мощными иммуноукрепляющими свойствами и полезна для восстановления организма. Еще в советское время эти воды использовались для детоксикации организмов работников вредного химического производства.

Термальная вода из источника наполняет два крытых бассейна

Термальная вода из источника наполняет два крытых бассейна

Одни из лучших термальных источников находятся на территории Краснодарского края и Кавказа. Так, например, «Термы», расположенные в Белореченском районе, в предгорьях Кавказа, построены на месте уникального горячего ключа, бьющего с глубины более 4,5 тысяч метров. Обнаруженный случайно при поисках нефти в шестидесятых, источник получил статус памятника природного значения из-за своих редких целебных свойств. В составе воды содержатся полезные микроэлементы в высокой концентрации, что встречается нечасто, и именно это составляет главную особенность воды. Кроме того, источник является высокоминерализованным, что является одним из важнейших показателей для эффективного лечения. В нем отсутствуют вредные компоненты, токсины и соли тяжелых металлов. А соединения йода и брома, содержащиеся в этом воде, оказывают положительное влияние на иммунитет. Проведенная в августе этого года официальная экспертиза подтвердила лечебные свойства источника, расположенного на территории курорта Александра Удодова. Анализ проводился Национальным медицинским исследовательским центром реабилитации и курортологии (НМИЦРК) Минздрава России. Согласно экспертному заключению, вода показана для лечения функциональных болезней нервной системы, заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и мочеполовой системы, а также органов пищеварения и разного рода эндокринных нарушений и кожных болезней.

До середины января все номера на курорте Александра Удодова забронированы

До середины января все номера на курорте Александра Удодова забронированы

ОСНОВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ АЛЕКСАНДРА УДОДОВА

Курорт в предгорьях Кавказа – далеко не единственный крупный проект Александра Удодова. Вместе с бизнесменом Олегом Логвиновым он запустил агрокомплекс по выращиванию шампиньонов «Грибная радуга» в Курской области, который стал одним из ведущих отечественных предприятий в этой сфере. У бизнесмена есть и европейский проект, он владеет контрольным пакетом акций немецкой логистической компании VG Cargo GmbH, которая занимается наземной обработкой авиагрузов. Также Александр Удодов владеет двумя торговыми центрами и инвестирует в строительство доступного жилья.

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