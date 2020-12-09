17-летняя школьница покончила с собой из-за неразделенной любви к другой девочке

Школьница покончила с собой из-за неразделенной любви. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней назад в полицию позвонила заплаканная 19-летняя Алина В.* Девушка сообщила оперативникам, что ее подруга, 17-летняя Настя П.*, покончила жизнь самоубийством. На место сразу была направлена оперативная группа и врачи скорой помощи, которые обнаружили тело школьницы на улице в районе Марьино. Помочь девушке было уже невозможно. Поднявшись в квартиру, откуда поступило сообщение о смерти школьницы, полицейские застали в ней компанию девушек, которые рассказали, что предшествовало трагической гибели Насти.

Оказалось, что хозяйка квартиры Алина решила устроить для Насти небольшую вечеринку, чтобы поддержать близкую подругу. Совсем недавно Настя рассталась со своей возлюбленной Ирой*, которая не могла разделить нежных чувств школьницы и предпочла уйти. Настя очень переживала из-за разрыва, да и с родителями у школьницы сложились очень напряженные отношения - как выяснили полицейские, последние полгода девушка жила отдельно из-за регулярных скандалов дома. Родители догадывались о нетрадиционных отношениях дочери, но подробности личной жизни Настя им не рассказывала. Предательство возлюбленной очень подкосило девочку, и близкие подруги, как могли, пытались ей помочь. Во время вечеринки и произошла трагедия - девушка покончила с собой.

"На место сразу были вызваны скорая помощь и полиция. При осмотре вещей погибшей каких-либо подозрительных вещей или записок обнаружено не было", - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося. Оперативникам предстоит выяснить и восстановить всю картину случившегося со школьницей инцидента, чтобы выяснить что именно привело к трагедии.

* - имена изменены