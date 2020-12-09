ФСБ России: В Туле задержан 18-летний парень, собиравшийся устроить вооруженное нападение на учебное заведение

В Туле задержан 18-летний парень, собиравшийся устроить вооруженное нападение на учебное заведение Фото: Кадр видео

- Сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили вооруженное нападение на учебное заведение. У задержанного 18-летнего жителя Тулы изъят обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях, - сообщает ФСБ России.

В ведомстве отметили, что по результатам исследования изъятого оружия следственным управлением УМВД России по г. Тула возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 (незаконное приобретение и хранение оружия) УК России.

- По факту планируемого нападения на учебное заведение решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного, - отметили в ведомстве.

Отметим, что в результате скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов. На стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт. Об этом на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) заявил директор ФСБ России Александр Бортников. За год ФСБ отловила 789 террористов, 49 ликвидировала, 149 не допустила в страну, а еще 1,2 тысячам пособникам экстремистов заблокировала на счетах 57 миллионов рублей.