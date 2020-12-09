Переболевшего коронавирусом Александра Ширвиндта выписали из больницы

86-летний актер был госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция" Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В среду, 9 декабря, художественный руководитель Театра Сатиры уехал из больницы домой. Об этом сообщил директор театра Мамед Агаев.

Александр Анатольевич телефонную трубку пока не берет – за те две недели, что он боролся с коронавирусом, журналисты замучили его вопросами и звонками.

О том, что 86-летний актер был госпитализирован в 52-ую клиническую больницу с "модной болезнью", сообщил его сын Михаил. Скорее всего, ковид он подхватил у себя в театре, который бросить не мог, несмотря на запреты и ограничения для людей старше 65 лет. Вместе с Ширвиндтом в больничном боксе оказалась и его супруга Наталья Белоусова.

У Натальи Николаевны болезнь протекала бессимптомно.

О состоянии здоровья Александра Анатольевича регулярно рассказывал его сын Михаил. Он вел больничные хроники.

То сделает пост о том, как его отец обменивается с соседом по палате сушками, ананасами и стихами, то еще о каких-то прикольчиках расскажет. В общем, успокаивал поклонников, убеждая их, что самочувствие его отца с каждым днем становится лучше.

Тем не менее Александр Ширвиндт и его супруга пролежали в больнице дольше запланированного срока.

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