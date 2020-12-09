«Он нас душил и бил палкой»: Группу московских школьников после хоррор-квеста увезли в травмпункт

По словам подростков, в запертой комнате на них напал сотрудник с намотанной на лицо футболкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве разбираются с очередным квестом, после которого клиенты оказались у врачей. На этот раз в списке пострадавших - несколько школьников.

В минувшие выходные ребята решили пощекотать себе нервы и купили билеты на так называемый хоррор-квест - часовое развлечение по мотивам фильма ужасов «Заклятье 2». (Это такое кино про призрак жуткой монахини и прочую чертовщину).

Днем в субботу, 5 декабря, шестеро ребят приехали на Нижегородскую, 38, где находятся помещения компании «Грин квест».

«На 60 минут вы и ваши друзья погружаетесь в атмосферу страха, ужаса и таинственности, оказавшись взаперти в помещении, где ваша главная задача - «Выбраться любой ценой»... - описание квеста на сайте обещало, что будет интересно. - Череда необъяснимых убийств, с ритуальным подтекстом, ведет к истокам тайного места. И когда полиция уже бессильна, единственной надеждой остаетесь вы - группа специалистов по экзорцизму...»

Никто ж не знал, что организаторы постараются сделать все максимально натурально...

По словам подростков, в запертой комнате на них напал сотрудник с намотанной на лицо футболкой. Чтобы клиентов поскорее охватил ужас, он кидался душить их, бил палкой и даже пытался жечь зажигалкой. Короче, школьники выскочили из квеста - не от ужаса, а от реальной физической боли. После общения с родителями (те, разумеется, в полнейшем шоке) было решено ехать в травмпункт.

- Медики действительно обнаружили у нескольких пострадавших те или иные повреждения - ушибы, ссадины и даже кровоподтеки, - рассказал «Комсомольской Правде» источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет начал доследственную проверку.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям организаторов квест-игры на предмет создания и обеспечения условий личной безопасности участников во время проведения развлекательного мероприятия, - сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Тем временем сотрудники «Грин Квеста» отключили телефоны, аккаунты компании в соцсетях оперативно удалены.

- К сожалению, на роль аниматоров некоторые квесты нанимают совершенно посторонних людей, - анонимно заявил сайту kp.ru владелец нескольких квестов в разных районах Москвы. - Во время пандемии мы, как и все понесли финансовые потери, да и потом работа у многих не наладилась. Поэтому на роль «обслуживающего персонала», играющего в квестах те или иные роли, для экономии денег приглашают случайных людей. Полагаю, один из таких и переусердствовал. Возможно, владельцы квеста инструктаж плохо проводили. Одно дело пугать, но бить клиентов - это уже слишком.