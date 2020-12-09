Генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США отменить результаты выборов президента в четырех штатах

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон обращается к журналистам на ступенях Верховного Суда США в Вашингтоне Фото: REUTERS

Генеральный прокурор Техаса обратился в Верховный суд Соединенных Штатов и попросил признать недействительными итоги подсчета голосов в четырех штатах, отдавших победу Байдену. Речь идет о Висконсине, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

«Эти четыре штата воспользовались пандемией нового коронавируса, чтобы оправдать игнорирование федеральных законов и законов штата о голосовании, таким образом они исказили результаты всеобщих выборов 2020 года», – заявил генпрокурор.

По его словам, в этих штатах были нарушены нормы законодательства, что в свою очередь подрывает веру американцев в конституцию страны.

Основные претензии касаются именно голосования по почте, о котором республиканцы высказывались скептически с самого начала, называя его полем для всякого рода махинаций с голосами.

Техас традиционно отдает предпочтение кандидатам от Республиканской партии, и этот год не стал исключением – победителем выборов в штате признан действующий президент США Дональд Трамп.