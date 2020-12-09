О чем Евгений Петросян просит Бога

Евгений Петросян рассказал, о чем просит Бога в своей молитве Фото: Борис КУДРЯВОВ

Евгений Петросян на днях дал очень личное и пронзительное интервью Вячеславу Манучарову. В откровенной беседе 75-летний артист впервые раскрыл не только тайну рождения сына Вагана, но и рассказал, о чем просит Бога в своих молитвах.

"Без божественного покровительства человеку трудно жить на земле. Но Господь, я считаю, нашел тропиночку через искусство к нашим сердцам... Когда человек радуется, он успокаивается, обретает какую-то надежду. Не все так плохо, есть еще радость на земле", - рассуждает Евгений Петросян.

Он также рассказал, о чем просит Бога в своей молитве. "Как и все люди, я прошу у Господа прощения. У меня даже есть своя молитва. Спасибо, Господи, за все хорошее. Прости меня за все плохое, потому что все плохое не от тебя, а от меня. А все хорошее благодаря тебе. Молюсь о том, чтобы все у нас было во взаимопонимании. Когда нет его, тогда и происходят провокации, небылицы в лицах, тогда происходят раздор, горести, беды как следствие. Хочу пожелать всем взаимопонимания", - поведал сатирик в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Артист наконец раскрыл тайну рождения сына Вагана: "Я думал, что это в моем возрасте невозможно. Заслуга Тани в том, что она заставила меня в это поверить. И это произошло. Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Что я действующий мужчина?".

Став отцом в преклонном возрасте, юморист чувствует ответственность и не устает восхищаться Ваганом. "У меня есть сын. Я горжусь этим. Я влюблен в него. Считаю, что родился замечательный человек. Он обаятельный беспредельно. Не влюбиться в него невозможно. Он притягивает как магнит. И я надеюсь, что оставлю стране талантливого человека. Никто из нас не знаете, сколько он проживет. Но позаботиться о будущем своего ребенка человек должен. Если у тебя есть такая возможность, тогда ты имеешь права заводить ребенка. Я надеюсь, что еще какую-то часть жизни с ним смогу провести. Молю об этом Бога", - резюмировал артист.