"Я вряд ли оправлюсь": Михаил Ефремов в заключении поставил крест на своей карьере

Михаил Ефремов попросил прощения у родных погибшего Захарова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Родственники погибшего Сергея Захарова получили очередное письмо от Михаила Ефремова: вслед за женой курьера послание от заключенного пришло его младшему сыну Валерию. Этот текст "Комсомольской правде" передал защитник потерпевших Александр Добровинский.

- Вы, конечно, не захотите читать письмо от человека, по вине которого погиб ваш отец. Но я прошу, выслушайте меня, - обращается к адресату Ефремов (это послание, также как и предыдущее, датировано 3 ноября, когда знаменитый арестант еще находился в столичном СИЗО "Водник"). - Мой отец умер больше 20 лет назад, и поверьте, я знаю, что значит для сына потеря отца. Когда уходит человек, у которого можно было спросить совета, поговорить, посмеяться, просто посмотреть в глаза... Такая потеря невосполнима.

Письмо Ефремова младшему сыну погибшего.

Осужденный неоднократно просит о прощении и уверяет в своем раскаянии, говорит, что каждый день молится за упокой души убитого им Захарова. Кроме того, значительную часть письма актер посвятил переживаниям за свое будущее.

- Я действительно не понимаю, как мне дальше жить, - признается Михаил Олегович. - Что я теперь смогу рассказать своим детям, чтобы они увидели во мне человека? Как смотреть в глаза всем тем людям, которые видели, в каком состоянии я находился после аварии? Одна часть моей жизни безвозвратно закончена. Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей вообще-то веселой профессии. Менять придется очень много. Не знаю, хватит ли у меня сил... Я понимаю, что мне нет никакого прощения, но все-таки прошу вас проявить милосердие...

Тронуло ли адресата это послание - вопрос спорный.

- Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере - рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика - жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца. Видимо, поэтому и мнение Валерия об этом письме пока неоднозначно, - поделился с "КП" Александр Добровинский.

Между тем, с момента написания этих строк прошло уже больше месяца. За это время Михаил Ефремов успел "переехать" из столичного изолятора в колонию Белгородской области, где годом ранее отметились футболисты-дебоширы Кокорин и Мамаев. При худшем раскладе, артист проведет здесь около 7 лет, однако, его адвокаты все еще надеются скостить срок: защитники Ефремова подготовили кассационные жалобы и рассчитывают на пересмотр дела.

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