Мошенники украли у 84-летнего дедушки 10 миллионов, которые он копил всю жизнь для внуков

84-летний военный пенсионер лишился всех своих сбережений. Фото: Shutterstock

В полицию обратился 84-летний военный пенсионер Геннадий В.* Мужчина рассказал оперативникам, что вот уже несколько месяцев его терроризируют мошенники, которые обчистили все его счета. Геннадий Иванович вместе с супругой Ниной Петровной всю жизнь копили деньги, откладывали с зарплат и пенсий, чтобы оставить детям и внукам хорошее наследство, которое помогло бы им в дальнейшей жизни. Но заботливые мечты любящих дедушки и бабушки разрушил один телефонный звонок.

Все началось еще в августе, когда на телефон Геннадия Ивановича позвонила неизвестная женщина. Дама представилась сотрудницей службы безопасности банка и сообщила пенсионеру, что на его счета покушаются неизвестные мошенники. Набившая оскомину байка, которая, к сожалению, до сих пор работает. Геннадий Иванович словам женщины поверил и стал сотрудничать со «службой безопасности». Очень скоро аферисты выудили у пенсионера необходимые данные по различным вкладам семьи Геннадия Ивановича и, под предлогом защиты накоплений, отправили мужчину в банк. Геннадий Иванович снял с одного из вкладов 600 тысяч рублей и положил их на «безопасный счет», который заботливо продиктовала лже-сотрудница безопасности ЦБ. С этого момента мошенники поняли, что Геннадий - легкая жертва и стали звонить пенсионеру каждую неделю.

Пожилой мужчина чувствовал, что где-то подвох, но был слишком запуган умелыми аферистами. Звонившие обещали Геннадию Ивановичу, что скоро все его деньги вернутся обратно на счета, но для этого нужно перенаправлять все большие суммы на специальный «безопасный счет». За неповиновение аферисты грозили судебными разбирательствами и обещали, что из-за банковской неустойки ему придется продать единственную квартиру, чтобы рассчитаться с образовавшимися долгами.

Вскоре Геннадий перевел неизвестным все накопленные за жизнь средства: свои деньги и деньги жены, а также доставшееся от умерших родителей наследство. Когда средства на счетах пенсионера иссякли, мошенники потребовали перевести им всю пенсию, которую накануне получил мужчина. Совершив последнюю транзакцию и поняв, что он остался без денег даже на еду, мужчина решил обратиться за помощью в полицию.

«За период с августа по ноябрь мошенники уговорили 84-летнего Геннадия В.* перевести все совместные с женой накопления - порядка 10 миллионов рублей. Под различными предлогами аферисты требовали у пенсионера переводов, запугивали и угрожали. От сильных стрессов у мужчины обострились старческие заболевания, подкосилось здоровье», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящий момент полиция изучает всю полученную по делу информацию и ищет любые зацепки, чтобы вычислить и поймать циничных мошенников, которые обобрали до нитки семью военного пенсионера. Сам Геннадий Иванович храбрится и восстанавливает здоровье. Пенсионер надеется, что полицейские смогут отыскать и задержать аферистов, а также вернуть ему скопленные за жизнь деньги, которые он собирался оставить в наследство своим детям и внукам.